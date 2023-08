Barrandovský most čeká po opravách zatěžovací zkouška, sledujte ji živě

Opravenou část Barrandovského mostu čekají dvě zatěžovací zkoušky. Kvůli tomu bude od středy do 1. září, vždy mezi 21:00 a 5:00, uzavřena jeho část ve směru ze Smíchova do Braníku a společně s tím nájezd z Barrandova a ze Strakonické a sjezd do Modřan. Během dne zůstane most průjezdný ve třech pruzích, od neděle už něm nebudou žádná omezení.