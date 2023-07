Oprava kolejiště na Skvrňanech potrvá do listopadu, začíná i na Borech

„Navazujeme na úsek, který se dělal loni, tedy od Dobrovského k Alešově ulici. V letos opravované části také odstraníme nevyhovující železobetonové panely,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar.

Překonanou technologii kolejnic uložených v panelech, která se používala především v 90. letech minulého století, nyní nahrazují kolejnice upevněné ve speciálních ocelových pražcích. Vše je pak zalité betonem a v případě potřeby může být horní vrstva ze stejného asfaltu, jaký se používá na vozovku. Tato technologie by měla zajistit delší životnost kolejiště.

Za rekonstrukci asi 200 metrů dlouhého úseku tramvajového kolejiště v obou směrech město zaplatí přes 11 milionů korun. Omezení je plánované na celý srpen.

Výměna vodovodního potrubí

Řidiči jedoucí po Klatovské se budou na Borech vyhýbat ještě jednomu staveništi. Rozkopané tramvajové trati využije plzeňská vodárna, a po téměř celý srpen bude měnit staré vodovodní potrubí v křižovatce Klatovské s ulicemi V Bezovce a Dobrovského. „Budeme měnit původní vodovodní potrubí ze šedé litiny z roku 1980 za nové. Ve směru z centra města na Bory budou osobní auta projíždět křižovatkou po tramvajovém pásu,“ uvedla mluvčí Vodárny Plzeň Dana Veselá.

Protože výkop přes jízdní pruhy bude i v opačném směru, tedy při jízdě do centra, pojedou auta buď po kolejích, nebo po objížďce ulicemi Edvarda Beneše a Dobrovského. Tranzitní doprava nad 7,5 tuny staveništěm neprojede. Pro řidiče těchto vozidel je připravena objížďka Sukovou, Folmavskou a Borskou ulicí. Pokud nenastanou nečekané komplikace a po výměně potrubí dobře dopadne tlaková zkouška i rozbor vzorku vody, Vodárna Plzeň ukončí práce do 25. srpna.

Po dobu rekonstrukce tramvajového kolejiště budou jezdit tramvaje z Košutky jen do zastávky Dobrovského. Tam poté, co vystoupí cestující, přejedou po provizorní výhybce do protisměru, řidič přejde u oboustranné tramvaje na druhé stanoviště, a tramvaj se vydá na další cestu na Košutku. V Dobrovského budou cestující přestupovat mezi tramvajemi a autobusy náhradní dopravy linky 4A. Ty budou ve směru k Univerzitě pokračovat z Dobrovského kolem Fakultní nemocnice a Polikliniky Bory dál po trase linky 4 na terminál Bory, vybrané spoje dojedou kolem Západočeské univerzity až do zastávky Univerzita. Ve směru do centra pojedou autobusy po Klatovské až do zastávky Dobrovského.

Ve Skvrňanech jsou práce naplánované do konce listopadu

Už téměř měsíc je kvůli opravě kolejiště a opravě silnice neprůjezdná ulice Terezie Brzkové ve Skvrňanech. I tady město nechává odstranit původní betonové panely v tramvajovém kolejišti. „Zastávka Karla Steinera bude nově napřímena. Protože sondy ukázaly, že je v nevyhovujícím stavu také silnice, současně s tramvajovou tratí se provádí rekonstrukce komunikace, upravuje se vodovodní potrubí i kanalizace, rekonstruují se parkovací stání,“ vypočítal náměstek primátora pro dopravu.

Tady jsou práce a omezení provozu plánované do konce letošního listopadu. Do Zadních Skvrňan jezdí místo tramvají autobusy náhradní dopravy. Tramvaje jezdí ze Světovaru jen do Předních Skvrňan, v Malesické cestující přestupují mezi tramvajemi a autobusy.

Město plánovalo na letošní léto ještě opravu tramvajové trati v Koterovské ulici, ale kvůli rekonstrukci mostu Milenia ji odložilo až na podzim. Po loňské opravě mezi Světovarem a okružní křižovatkou v Částkově ulici je na řadě další úsek – od kruhového objezdu kolem bazénu ke křižovatce U Duhy. V průběhu září začnou práce u kruhového objezdu, který tramvaje projíždějí napříč. Velká rekonstrukce kolejiště včetně sítí v podzemí je plánovaná na příští rok. Hotovo by mělo být v závěru listopadu 2024.