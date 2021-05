VIDEO: Řidič autobusu ignoroval semafor a ohrozil vyjíždějící hasiče

Kamery zachytily nebezpečnou situaci v pátek 30. dubna krátce po 11. hodině.

„Na přiloženém videu můžete vidět nedávnou situaci při výjezdu naší CAS 30, kdy světelná signalizace byla včas zapnuta. Naštěstí si strojník včas všiml vozidla, které projelo na červenou, a stihl zastavit,“ napsali hasiči z Brandýsa nad Labem u videa na Facebooku.



Podle velitele místního Sboru dobrovolných hasičů Jaroslava Duška zatím na křižovatce nikdy k nehodě nedošlo, ale několik nebezpečných situací už zažili.

Zveřejněním odstrašujícího příkladu chtějí hasiči řidičům připomenout, aby semafory u jakékoli hasičské zbrojnice nebrali na lehkou váhu.

„Video sem neumísťujeme s úmyslem napomínání nebo potrestání daného řidiče, berte ho prosím pouze jako prosbu, protože nedodržováním semaforů ohrožujete nejen sebe, ale i nás a případné další lidi čekající na příjezd pomoci,“ uvedli v příspěvku s videem.

Video na Facebooku ale sklidilo trochu jinou reakci, než hasiči zamýšleli. Řada lidí byla chováním řidiče autobusu šokovaná. „A nejsmutnější je, že jde o autobus a hlavně řidiče profesionála,“ píše jeden z diskutujících.

Další upozorňuje na to, že by i hasiči měli na křižovatce se semaforem zůstat bdělí. „ Nechci se zastávat řidiče autobusu, ale nemusel si všimnout, a stejně tak hasiči musí s něčím podobným počítat, nemůže hned vyjet a nepodívat se. Buďme rádi, že to neskončilo tragédií.“

Hasiči proto svůj původní příspěvek doplnili o vysvětlení, že semafory se spouštějí 15 sekund před výjezdem hasičského auta, ale stejně jejich řidič vždy kontroluje situaci na silnici.



„Samozřejmě jsme si však vědomi, že řidiči mohou semafory přehlédnout, a tak naši strojníci vždy kontrolují volný výjezd v protilehlých zrcadlech. Při dnešním výjezdu řidiči zastavili ukázkově,“ dodali hasiči.