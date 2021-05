V případu pobodání v Chabrech policie zvažuje zahájení řízení s dítětem

„S ohledem na prvotní fázi přípravného řízení a věk dotčených osob není možné poskytovat žádné další a bližší informace,“ uvedl Cimbala.

Případ je podle něj stále ve stadiu prověřování. Médiím také v souvislosti s informováním o případu připomněl Úmluvu o ochraně lidských práv a také ustanovení trestního řádu, které se vztahuje na poskytování informací o lidech mladších 18 let.



Terčem útoku nožem v Ploskovické ulici v Praze 8 se v noci na 28. dubna stali podle dřívějších informací matka a její syn.



Záchranáři uvedli, že na místě ošetřili dva lidi ve velmi vážném stavu. Policisté poté pátrali po čtrnáctiletém chlapci, kterého našli poblíž.



Zda spolu pohřešování chlapce a násilný čin v Dolních Chabrech souvisí, policie nekomentovala. Z vyjádření záchranářů vyplývá, že i tento hoch byl vážně zraněný.

28. dubna 2021

Podle informací serveru CNN Prima NEWS měl být útočníkem právě čtrnáctiletý chlapec, který nejdříve pobodal svého kamaráda a poté chtěl zaútočit i na jeho sestru. Před útočníkem ji zachránila matka, která se před ni postavila. S oběma zraněnými dětmi následně utekla do auta, ve kterém se zamkla.

Policisté sdělili, že za tento skutek kvalifikovaný jako pokus o vraždu hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. To ovšem neplatí, pokud by pachatel nebyl plnoletý. Dítě mladší 15 let není trestně odpovědné.



Podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže mu soud může za spáchání činu, který by byl u dospělého pachatele trestný, uložit například ochrannou výchovu ve výchovném zařízení, ochranné léčení nebo psychologický program.

Zákon také uvádí, že dítěti mladšímu 15 let lze tato opatření potřebná k jeho nápravě uložit na návrh státního zastupitelství.



„Státní zastupitelství je povinno návrh podat bezodkladně poté, jakmile se dozví, že trestní stíhání je nepřípustné, protože jde o osobu, která není pro nedostatek věku trestně odpovědná,“ stanoví předpis. O uložení opatření rozhoduje soud pro mládež.