Pražané při pandemii koronaviru jezdí spíše vlastními auty než MHD

19:17 , aktualizováno 19:17

V hlavním městě v době opatření proti koronaviru používají lidé víc auta než MHD. Zatímco před pandemií tvořila individuální automobilová doprava 29 procent ze všech jízd, v týdnu od 4. do 10. května to bylo 41 procent. Přibyl rovněž počet pěších. Vyplývá to ze statistiky Technické správy komunikací.