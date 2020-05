Praha uzavře jízdní pruh na Smetanově nábřeží, budou tu zahrádky

Praha kvůli pandemii covid-19 snížuje podnikatelům nájmy, nevybírá poplatky za restaurační předzahrádky a spustila program Covid Praha, kam dala 600 milionů korun na záruky podnikatelských úvěrů.

„Koronakrize je stejně jako jakákoliv jiná krize příležitostí zamyslet se, co dělat jinak, než se věci zase vrátí do zajetých kolejí. Stejně jako mnoho moderních metropolí na západ od Prahy využijeme úbytek provozu, abychom centrum města udělali přívětivější pro Pražany, naše spoluobčany z jiných měst, kteří do Prahy v létě přijedou na výlet, a především pro chodce obecně. Chci, aby novým standardem bylo víc prostoru pro lidi,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Uzavírka se bude týkat pouze úseku od Národní třídy po park Národního probuzení a ústí Divadelní ulice. Auta nebudou smět jet po tramvajových kolejích, ale zavřený úsek objedou Divadelní nebo ulicí Karolíny Světlé. Ve směru od Karlových lázní se nic nemění.

„Nepíchli jsme náhodně prstem do mapy. Na Smetanově nábřeží tvoří automobilová doprava menšinových 15 procent. V tramvajích je 33 procent lidí a chodců je zde 52 procent. A ti v našem rozhodování hráli největší roli. Od roku 2009 se zde jejich počet skoro zpětinásobil. Místo se dá snadno objet a nepředpokládáme zásadní dopravní komplikace,“ doplnil Scheinherr.

Na nábřeží vzniknou předzahrádky. Město tím reaguje na žádost podniků, které sídlí na Smetanově nábřeží. „Kde jinde začít probouzet centrum města než v parku Národního probuzení. Chceme sem Pražany přilákat za kulturou, dobrým jídlem a pitím, nebo jen tak na posezení s přáteli a rodinou,“ uvedla radní Hana Třeštíková (Praha Sobě).