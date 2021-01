Mladík nesouhlasí s trestem za strčení muže pod metro, podal odvolání

Incident, při němž zemřel dvaapadesátiletý ženatý otec dvou dospělých synů, se stal loni v lednu ve stanici metra Anděl.



Muže napadli tehdy šestnáctiletý a o rok mladší chlapec, a to poté, co muž při procházení po eskalátorech zřejmě strčil do přítelkyně mladšího z nich.



Konflikt zachytily kamery a viděli ho svědci. Podle soudu byl v útoku nejprve aktivnější mladší z chlapců, který poškozeného strhl na zem. Poté na muže zaútočil starší z hochů.



V blízkosti bezpečnostního pásu ho podle spisu chytil za oblečení, udeřil ho čelem do obličeje a současně ho pustil, takže muž ztratil rovnováhu a spadl do kolejiště, kde ho dvě sekundy poté přejela souprava metra.

Městský soud mladíka shledal vinným vedle výtržnictví také z úmyslného smrtelného ublížení na zdraví. Argumentoval tím, že hoch musel vědět, jak je pohyb u kolejiště nebezpečný.



Soudkyně rovněž konstatovala, že z mladíkovy minulosti, ze zpráv ze školy i z informací sociálních pracovníků vyplývá, že má chlapec problém s agresivitou.

Nepravomocný rozsudek uložil sedmnáctiletému hochovi kromě trestu 3,5 roku vězení také povinnost uhradit pozůstalým nemajetkovou újmu v celkové výši 1,9 milionu korun.



23. ledna 2020

Hoch ale trvá na tom, že muže usmrtit nechtěl. Mladíci také tvrdili, že muž na ně byl předtím na eskalátoru vulgární a že měl rasistické narážky, což se ale nepodařilo prokázat.

Dospělému by za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti hrozilo osm až 16 let odnětí svobody. Mladistvému lze ve stejném případě uložit maximálně pětileté vězení.

Druhého z mladistvých aktérů konfliktu potrestal soud stovkou hodin obecně prospěšných prací. Tato část verdiktu už nabyla právní moci.