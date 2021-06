Opilost vymazala řidičce rozpoznávací schopnosti, řekl znalec u soudu

„Sebelítost u obviněné do jisté míry převládla nad lítostí jako takovou. Za volant sednout mohla, to, že se nenabourala hned na první křižovatce, je otázka jejího štěstí,“ shrnul psychiatr Jiří Čížek.

Podle znalce řidička v kritický večer 5. července 2020 za volant ve třetím stupni opilosti. Jednalo se o těžký stupeň alkoholového opojení.

„Ovládací a rozpoznávací byly podstatnou měrou sníženy. Nebyla schopna řídit. Nebyla schopna rozpoznat nebezpečnost svého jednání pro společnost. Šlo o komplikovanou opilost s výpadkem paměti,“ vysvětlil expert.

Podle znalce se jednalo u obžalované o náhodný pijácký exces, požití alkoholu se v inkriminovaný okamžik byla schopna vyvarovat. O vážném alkoholovém „rauši“ svědči také jednání obžalované bezprostředně po nehodě, což plyne i z výpovědí svědků.

„Nebyla si schopna uvědomit, že do něčeho nabourala. To co udělala, si uvědomila až druhý den v nemocnici,“ vypověděl ve svědecké ohrádce Jiří Čížek.

Lékař se zmínil též o problému stopy kokainu v krvi Jitky Rudovičové. Podle experta není vyloučeno, že jí drogu mohl 5. července 2020 někdo podstrčit do pití a ona ji zkonzumovala nevědomě. Psychiatr se také vyjádřil k duševnímu stavu obžalované několik měsíců po fatální kolizi.

„Vykazovala reakci na těžký stres a poruchu přizpůsobení, tento stav se dá léčebně zvládnout. Je to otázka času,“ zdůraznil psychiatr. Předsedkyně senátu odročila jednání na polovinu července. Zda padne rozsudek, není jasné.

Hazardní jízda obviněné začala večer v neděli 5. července 2020 již o pár stovek metrů dále od osudného úseku magistrály. Poté co obviněná vyjela od Vyšehradu, v jedné z nedalekých ulic v Nuslích poničila zaparkovaný Opel Corsa.

Na magistrále na Chodově jela rychlostí až 150 km/h, přitom narazila do hlídkové Škody Octavia ostravských policistů, kteří se vraceli ze služební cesty. Pasažér, který seděl na zadní sedačce utrpěl těžká poranění mozku, hrudníku a řady dalších orgánů. Dva jeho kolegové skončili v nemocnici.

Rudovičovou obžaloba viní z usmrcení z nedbalosti, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky. Řidičce hrozí až osm let.