Byl to příšerný nápad, řekla žena souzená za nehodu, při níž zemřel policista

Hlavní líčení pokračovalo výslechem obžalované. Státní zástupce ji viní ze série deliktů - usmrcení z nedbalosti, ublížení na zdraví z nedbalosti, těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a ohrožení pod vlivem návykové látky.



Hádka obžalované s manželem 5. července 2020 odstartovala řetězec událostí, gradujících vážnou kolizí. „Začala jsem pít asi ve dvě hodiny odpoledne a pila do šesti,“ sdělila soudu Jitka Rudovič. Její choť se prý tehdy choval nevhodně, na koupališti flirtoval s cizí ženou.

Obviněná na to reagovala tím, že zkonzumovala „sedmičku“ bílého vína, vodku s red bullem a později znalci v jejím těle našli i stopové množství kokainu. Z koupaliště již cestou domů nemohla řídit, ale večer přesto večer opět usedla za volant. Opět šlo údajně o důsledek domácí hádky.

„Všechno to proběhlo rychle, když jsem dostala příšerný nápad a sedla do auta,“ řekla Jitka Rudovič. Po sedmé hodině vyjela svým mercedesem, už po chvíli měla první nehodu, v jedné z ulic v Nuslích poničila zaparkovaný Opel Corsa. Přesto pokračovala dál směrem na ulici 5. května, magistrálu.



„Na úseku s povolenou rychlostí 80 kilometrů za hodinu jela až 150 kilometrů za hodinu. Při přejetí z levého průběžného pruhu do prostředního narazila přední částí svého auta do zadní části služebního vozidla Policie ČR, které bylo odraženo do svodidel,“ popsal střet státní zástupce Tomáš Saňa.

Okolnosti nehody si žena nevybavuje. „Vzpomínám si až moment, když jsem byla u svodidla a nade mnou stál policista,“ řekl Jitka Rudovič. Tu záchranka poté odvezla s lehkými zraněními do nemocnice. Pro policisty to dopadlo výrazně hůře. Jeden sérii vážných zranění podlehl, dva skončili v péči lékařů.

Expertízy znalců

Obviněná noc 6. července 2020 strávila v nemocnici, druhý den ji policisté odvezli k výslechu. „Je to tragédie: Cítím se být vinna, že jsem způsobila dopravní nehodu,“ vyjádřila se dnes k fatální nehodě Jitka Rudovič.

Předsedkyně senátu dnes vyslýchala i znalce, například toxikologa. Podle expertiz měla obžalovaná v inkriminovaný okamžik 1,97 – 2,31 promile alkoholu v krvi. Expert se vyjádřil také k otázce kokainu. Podle něj šlo o podlimitní množství, která na situaci nemělo vliv.

„Jak se tam dostal, nevím,“ komentovala výskyt této látky obžalovaná. Expert hovořil i o možné době rozpadu této substance. „Z krve se kokain odbourává velice rychle, v řádu hodin. Vstřebat kokain nevědomky prakticky nelze. Bylo by to možné jen v případě, že člověk pohybuje v prostředí, kde se kokain masivně užívá,“ vysvětlil toxikolog Radomír Čabala.