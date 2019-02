Ani jednoho jsem se nedotkl, tvrdí osmdesátník viněný z osahávání školáků

Před loňskými Vánoci byl muž odsouzen za znásilňování osmileté školačky v letech 2014 až 2015, které navíc pouštěl porno a chtěl po ní, aby si vyzkoušela vibrátor. Soudci se ještě budou zabývat jeho odvoláním.

Při rozhodování o výši trestu plzeňský soud přihlédl k faktu, že se muž v roce 2007 během letní dovolené na Krétě dopustil mravnostního trestného činu vůči jiné nezletilé dívce. Za to byl v Řecku odsouzen k 15 letům odnětí svobody a po třetině trestu podmíněně propuštěn.

Ve středu před Krajským soudem v Plzni stanul s obžalobou ze znásilnění a pohlavního zneužití tří školáků v roce 2017 u něj v bytě.

Z výpovědí jedné poškozené vyplynulo, že muž chtěl, aby si před ním vyzkoušela tričko, které jí chtěl dát. Dívce se nelíbilo, nechtěla ho. Popsala, že muž ji chytil za boky a přitáhl k sobě. Pak ji osahával přes kalhotky i pod tričkem.

„Začal mi hladit břicho a vzdychal u toho. Mně se to nelíbilo. Odstrkovala jsem ho a říkala mu, že je mi to nepříjemný. Přidržel mě koleny a říkal, že se mi to líbit bude. Pak přišla kamarádka. Zařval na ni, ať jde pryč. Využila jsem toho, že se k ní otočil, a utekla jsem,“ tvrdila při výslechu na policii dívka.

Vše zorganizovala domovnice, tvrdí obžalovaný

Důchodce všechna obvinění odmítl. „Co četl pan prokurátor, není pravda. To všechno zorganizovala domovnice, která je proti mně zaujatá. Vůbec není pravda, že bych já někoho k sobě lákal,“ prohlásil muž, který se v doprovodu eskorty jen velmi pomalu šourá a hodně špatně slyší.

Souzený senior tvrdí, že parta dětí k němu přišla domů a z peněženky mu sebrala peníze.

„Byl jsem v pokoji a viděl jsem, jak ta největší jde k ruksaku za dveřmi a otevřela ho. Zvedl jsem se. Když jsem pak peněženku otevřel, pětistovka v ní nebyla. Jak jsem to řekl, děti najednou utekly,“ řekl u soudu obžalovaný.

Dívka na policii odmítla, že by děti muži cokoli ukradly. „Bylo mi líto jeho pejska, chtěla jsem mu pomoci. Proto jsem do bytu šla,“ vysvětlila školačka.

Nejlepší by bylo, kdybyste mně nechali odstřelit, prohlásil muž

Mezi poškozenými je i desetiletý chlapec. Muž odmítá, že by kohokoli osahával.

„Holou rukou jsem se ani jednoho z nich nedotkl. Dělaly se mi mžitky před očima, jak mohl jednoho kluka někdo navést na takovou výpověď o přetahování předkožky. To je absolutní nepravda. Kdo popisuje tyhle scény, ten by měl jít na psychiatrii a toho by měli zkoumat. Ten by měl bejt stíhanej za to, že si dovolil o mně něco takového říct,“ prohlásil muž.

„Jak já bych mohl někoho držet násilím? To si neumím představit. Přežil jsem atentát, mám v ruce sedm šroubů, neukrojím si máslo ani knedlík. Jsem na pokraji sil, už nestačím všechno sledovat a bránit se útokům. Nejlepší by bylo, kdybyste mně nechali odstřelit. Měl bych pokoj,“ prohlásil důchodce.

Soud bude pokračovat v příštích dnech výslechy svědků a znalců.