Nepohodlného svědka hodil do septiku, za vraždu dostal muž 28 let

9:46 , aktualizováno 9:46

Krajský soud v Plzni poslal na 28 let do vězení Jaromíra Šmídka ze Sokolovska. Ten je obžalovaný, že loni v lednu hodil do jímky u domu v Karlových Varech mladého muže a otvor pak uzavřel těžkým poklopem. Podle spisu se tak zbavil svědka, který měl vypovídat o tom, že Šmídek zneužil dítě.