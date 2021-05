Bratři jezdili krást taxíkem. S lupem je odvážel i domů

„V průběhu měsíce dubna, vždy v nočních hodinách, došlo ke čtyřem případům, které byly kvalifikovány jako přečin krádeže. Poslední případ přivedl kriminalisty na stopu, která vedla ke dvěma bratrům, kteří se následně doznali i k dalším krádežím,“ řekla krajská mluvčí policie Eva Červenková.

Dvojice pochází z Příbramska a na vloupání jezdila taxíky. Řidiče poprosili o počkání na místě pod smyšlenou záminkou. Ti je pak i s uloupenými věci odvezli domů.

První případ se odehrál během noci z 8. na 9. dubna v obci Spálené Poříčí. Muži nejprve za použití násilí vnikli do rodinného domu do jeho chodby, kde nic nevzali. Pak se vloupali do kolny, ze které odnesli brusku, ruční listovou pilu, elektrickou přímočarou pilu, elektrickou pásovou pilu, ruční elektrický hoblík, elektrické míchadlo na stavební lepidlo a několik kusů vykrajovacích korunek na obklady. Okradený uvedl, že věci byly značkové a jejich hodnotu vyčíslil na 17 tisíc korun.

Při dalším vloupaní 24. dubna brzo ráno v nedaleké menší obci u Spáleného Poříčí muži z garáže ukradli dvě horská kola. Zde byla škoda 22 tisíc korun.

O dva dny později oznámil majitel rodinného domu ze Spáleného Poříčí vloupání, kdy se pachatelé během noci dostali přes vstupní dveře do chodby domu. Ukradli čtyři pánská horská kola v hodnotě téměř 70 tisíc korun.

Následující noc se pachatelé vloupali do garáže ve stejné obci. Odtud odnesli ruční vrtačku, úhlovou brusku, vrtačku s nabíječkou, motorovou pilu a přímočarou pilu. Poškozený muž přišel o nářadí v hodnotě 40 tisíc korun.

„Díky kvalitní práci policistů, zejména pak kriminalistických techniků, kteří na místech činů provedli profesionální ohledání, se povedlo pachatele ustanovit. Policejní komisař mohl zahájit trestní stíhání obou bratrů ve věku 30 a 32 let a obvinit je ze spáchání pokračujícího přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody ve formě spolupachatelství,“ dodala Červenková