Policie se snažila krádež kola hodit na nás, hájí se ženy u soudu

Šestadvacetiletou Zuzanu M. přivezla do soudní síně eskorta, ve vězení si odpykává předchozí trest za krádeže. I teď ji státní zástupkyně obžalovala za krádeže. Zároveň ji viní za to, že loni včas nenastoupila do vězení.

Za mříže ji dopravili policisté, když ženu zadrželi u jejího bydliště. „Do vězení jsem se bála nastoupit. Snažila jsem se o odklad. Doufala jsem, že budu s dítětem ještě v listopadu, to má narozeniny,“ prohlásila Zuzana M. Její o rok starší kamarádka Sabina Š. je stíhaná na svobodě.

Podle státní zástupkyně loni v březnu obě ženy odcizily z domu v plzeňské Lobezské ulici jízdní kolo, které bylo lanovým zámkem připevněné k zábradlí. Majitel za něj několik měsíců předtím zaplatil 30 tisíc korun.

„Kolo jsem viděl naposledy ráno, když jsem šel do práce. Bylo v mezipatře u zábradlí, když jsem vyšel z bytu, viděl jsem přímo na něj. Odpoledne tam už nebylo,“ prohlásil okradený.

Není žádný důkaz, žádné stopy, tvrdí souzená

Souzené odmítají, že by s krádeží kola měly cokoli společného. „Policie nás lámala celou dobu a snažili se to na nás hodit. Já doteď neviděla jediný důkaz. Žádné stopy, otisky ani pachovky. Já to neudělala. Že někdo viděl brunetu a blondýnu, to asi nestačí, ne?“ odmítla Sabina Š. spojitost s případem. Odmítá to i Zuzana M.

Kolo ovšem zmizelo z domu v době, kdy se tam podle státní zástupkyně obě ženy dostaly společně s dvaadvacetiletým Miroslavem B. Asi hodinu po poledni z kóje patřící k bytu v nejvyšším patře partička odnesla krabice s botami, oblečením a parní čistič.

„Zuzana M. nejprve vytrhla dvířka od poštovní schránky, následně ze schránky odcizila písemnosti. Pak se pomocí šroubováku pokusila vypáčit vchodové dveře. Ty poškodila, ale překonat se jí je nepodařilo. Do domu ji vpustil jeden z obyvatel, později umožnila vstup i spoluobžalovaným. Prohledali společné prostory, nakonec z bytové kóje odcizili krabice s věcmi. Vše naložili do vozidla a odjeli. Následně se o věci podělili nebo je vyhodili do kontejneru,“ uvedla státní zástupkyně.

Kradené věci vyhodily, byly hodně obnošené

Hodnota odcizených věcí z kóje přesáhla podle spisu deset tisíc korun.

Sabina Š. vysvětlovala, že do bytového domu jely za její známou, která jí asi čtyři roky měla dlužit asi tisíc korun. „Byla jsem pod vlivem pervitinu, asi dvě hodiny před tím jsme si všichni vzali. Že by Zuzana páčila dveře jsem nevěděla, viděla jsem to až na kamerovém záznamu,“ tvrdí Sabina Š.

Kořist trojice odvezla o několik bloků dál, tam se o ni rozdělili. Hodně toho prý vyhodili. Obžalované ženy podotkly, že boty i oblečení byly hodně obnošené. „Dělala jsem blbosti, kradla jsem. Chápu, že na mě koukáte jako na gaunera, ale člověk si zaslouží nějakou šanci, ne? Snažím se chodit do práce, pro mě je výkon nebrat měsíc drogy,“ prohlásila u soudu Sabina Š.

Z oficiálních policejních statistik kriminality vyplývá, že dopadnout vykradače domů a bytů je pro policisty velice obtížné. Loni bylo v Plzeňském kraji nahlášeno 1 614 případů vloupání, do konce roku policisté objasnili 255 z nich.