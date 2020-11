Řediteli školy dal hlavičku a zlomil mu nos, potrestán však otec žáka nebude

Informace o zastaveném trestním stíhání vyplynula z údajů v soudní databázi. Podle serveru Novinky.cz soud zároveň muži stanovil 15měsíční zkušební dobu, během které se musí vyvarovat jakéhokoliv porušení zákona.

Čtyřiačtyřicetiletému muži, který je otcem jednoho z žáků školy, přitom hrozily za nebezpečné vyhrožování a výtržnictví až tři roky vězení.

Domažlický okresní soud nejprve muži loni v květnu uložil trestním příkazem pět měsíců vězení s podmíněným odkladem na 15 měsíců. Proti tomu ale podal obviněný odpor a kauza se začala projednávat u hlavního líčení.

To však trvalo jen dvacet minut. Obžalovaný odmítl vypovídat a ze soudní síně odešel.

„Bez advokáta se nebudu k ničemu vyjadřovat. Od června jsem v invalidním důchodu. Bez koruny. V srpnu mi přišlo jedenáct tisíc. Dokud to šlo, tak jsem si advokáta platil. Teď nemám advokáta, jsem na tom se zdravím špatně a vy mi všechno zamítáte? Vy si uděláte samosoud beze mě. Exekuce to samý, o mně beze mě. Ale to je v pořádku. Mám právo se taky sebrat a odejít. Tak to udělejte beze mne a pošlete mi vyrozumění,“ prohlásil muž v listopadu a odešel.

Incident na poběžovické škole ze 16. ledna začal tím, že se žák druhého stupně při potyčce s jiným chlapcem uhodil do hlavy a způsobil si tržnou ránu. Ošetřila mu ji třídní učitelka spolu se zdravotníkem a o úrazu pak informovali zákonného zástupce, tedy otce, který si pro dítě přišel. Ve třídě pak vyhrožoval chlapci, který jeho syna údajně napadl.



„Pak jsme se potkali na schodech a řekl mi, že jeho kluk je opakovaně šikanován,“ popsal již dříve ředitel školy Petr Lehner.

„Vysvětlil jsem mu, že o incidentu vím pouze zprostředkovaně, protože jsem tam nebyl. Ale že situaci prošetřím. Nebyl jsem tudíž okamžitě schopen určit míru zavinění. Po krátké výměně názorů jsme se rozešli,“ popsal Lehner.

Dodal, že zraněný žák odcházel ze školy ve veselé náladě, nezvracel, nebylo mu špatně a rána byla řádně ošetřena.

Řediteli nadával a pak mu dal takzvanou hlavičku

Jiný názor ale měl otec zraněného. Podle něj škola chlapci neposkytla první pomoc a měla přivolat lékaře.

Do školy se vrátili oba rodiče zraněného chlapce i s lékařskou zprávou a chtěli vědět, jak škola bude řešit šikanu. Ředitel si zprávu přečetl a sdělil jim, že úraz bude řešen přes pojišťovnu.

„Pak došlo k horlivé diskuzi na téma chování žáků. Agrese vůči mně se stupňovala. Oba jsem je poté vyzval, aby odešli z ředitelny. Nazval mě arogantním zmr... a u dveří mi dal takzvanou hlavičku,“ vzpomíná ředitel.

Lehner utrpěl tříštivou zlomeninu nosních kůstek, sanita ho převezla do nemocnice. Kvůli úrazu byl několik dní v pracovní neschopnosti.