Ve větru se ohýbala a ničila schody, nakonec jedle ozdobí vánoční Plzeň

Předloni zářila jako vánoční strom na plzeňském náměstí Republiky douglaska tisolistá, loni ji vystřídal smrk ztepilý, letos lidé ze Správy veřejného statku města Plzně vybrali jedli bělokorou.

Dopoledne, kdy již byl strom bezpečně upevněn k ramenu velkého jeřábu, kmen podřízli dřevorubci, kteří se specializují na kácení stromů v rizikových místech.



Letošní vánoční strom to má na náměstí v historickém centru krajské metropole nejdál ze všech, které dosud přinášely Plzeňanům radost. Dřevorubci, jeřáb i kamion se speciálním návěsem pro převoz stromu museli jet až do Kařezu na pomezí Rokycanska a středních Čech.

„Strom by měl být optimálně vysoký 13 až 14 metrů. Musí mít také vhodný kuželovitý tvar, aby se na něj dala bez problémů zavěsit světelná výzdoba. Při výběru stromu asistují odborníci, kteří mají výzdobu na starosti. Po poražení je také nutné prozkoumat, zda není strom příliš napadený hnilobou nebo jinak poškozen,“ vysvětlil Richard Havelka ze Správy veřejného statku města Plzně.

Jedle, která rostla u rodinného domu v Kařezu přes 60 let, všechna kritéria splňovala. Navíc ani těžká technika neměla problém se ke stromu dostat.

Manželé Janákovi, kteří rodinný dům i s mohutným stromem koupili před dvěma roky, podříznutí stromu sledovali se smíšenými pocity. Prozradili, že vůbec nemusel skončit jako vánoční strom v Plzni.

„Nejprve jsme ho nabízeli do Zbirohu, ale pro ně byl moc veliký, nevytočili by se tam s ním. Nabízeli jsme ho i do Berouna. A pak se ozvali z Plzně. Přijeli se podívat a potom volali, že techniku budou mít 12. listopadu dopoledne,“ popsal Jaromír Janák.



Přerostlá jedle dělala u domu víc neplechy než užitku

Jeho manželka Ivana dodala, že informace byla zřejmě předaná a šla správnou cestou. „Strom byl plný ptáčků, jejich koncerty byly nádherné. Jenže nám tu velká jedle dělá už víc neplechy, než užitku. Je přerostlá, blízko domu, už ničí i zeď se schody,“ popsala žena.

Když foukal velký vítr, manželé měli strach, aby strom nepadl na jejich nebo sousedův dům.



„Při posledním větru se ohýbal jako blázen. Je mi stromu líto… Ale kdyby neskončil jako vánoční strom, nemohl tu už být. Měl jsem už sjednané kácení. Přijeli by sem s malou plošinou a po částech by ho shora postupně odřezávali,“ řekl Jaromír Janák.

Až bude strom v Plzni ozdobený a rozsvícený, pojedou se na něj manželé podívat.

Na plzeňském náměstí republiky začne zdobení stromu 23. listopadu.



„Převážnou část bude tvořit loni pořízená výzdoba, která bude obohacena novými zdobnými prvky s motivem sněhové vločky. Tento motiv si Plzeňané sami vybrali v anketě, která probíhala v září na městském webovém portálu a Facebooku,“ uvedl Viktor Lang ze Správy veřejného statku města Plzně.

Jedle se na náměstí rozzáří na první adventní neděli 29. listopadu. Na rozdíl od minulých let ale u toho nebudou tisíce lidí. Ti budou moci sledovat přímý přenos v režii regionální televize, město jej bude přenášet i na Facebooku nebo své webové stránce. Stejně jako loni i letos bude do běžného provozu nasazena vánočně vyzdobená tramvaj, která bude vozit cestující.