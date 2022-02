Měl tendenci věci zveličovat, řekl o utajeném svědkovi bývalý policista

Oba souzení muži striktně odmítají, že by s brutální vraždou měli cokoli společného. Osvobozující rozsudek zrušil vrchní soud, případ tak od loňského podzimu znovu projednávají soudci v Plzni.

Jako svědek dnes vypovídal někdejší příslušník policejní zásahové jednotky, který do civilu odešel koncem devadesátých let minulého století. Podle jeho názoru ani jeden z obžalovaných brutální zločin nespáchal. „Co je jim dáváno za vinu, myslím, že neudělali,“ uvedl muž.

Mimo jiné řekl, že při jednání asi před čtyřmi roky mu jeden z obchodních partnerů řekl, že byl očitým svědkem, že viděl u Halštrova lidi, kteří měli někoho tahat na laně.

„Řekl jsem mu, že pokud má nějaké takové informace, ať jde na policii a oznámí to. Já se o to moc nezajímal, on měl tendenci věci zveličovat. On všechno ví, všude byl, všechno zná. Bral jsem ho s rezervou. Když pak došlo k zatčení, ptal jsem se ho, jestli někde byl oznámit, co ví. Řekl, že ano, že se to šetří,“ uvedl svědek.

Narážel tím na dřívější výpovědi utajovaného svědka, který podle svých slov uhýbal autu, za kterým bylo přivázané lidské tělo.

Uvláčení za autem Před 13 roky uvláčeli pachatelé k smrti šestadvacetiletého muže u Aše na Chebsku. Tomu podle obžaloby nejdřív zlomili nohu a pak jeho tělo přivázali na lano za auto, kterým pak tělo táhli po silnici od přehrady Bílý Halštrov přes dva kilometry. Deset let po vraždě spáchaní zvlášť brutálním způsobem policisté zatkli svého bývalého kolegu Martina Novotného a jeho známého Aleše Šeptáka, který pracoval v tamní diskotéce. Oba muži všechna obvinění od počátku popírají.

„Nejdřív jsem si myslel, že je to nějaký pajdulák, že si dělají srandu. Ve zpětném zrcátku jsme pak viděl štíhlé mužské tělo,“ vypověděl před časem muž pod vymyšleným jménem a se zkresleným hlasem.

Policistům vše popsal až po deseti letech, prý s tím už jako věřící člověk nemohl žít. Argumentoval také tím, že se bál Novotného.

Obžalovaný Aleš Šepták k tomu řekl, že za ním kdysi přišli lidé, aby jim pomohl vymoci dlužné miliony od muže, který v případu podle všeho jako utajený svědek vystupuje.

„Přišli za mnou, jestli jim pomůžu, že jim dluží šest milionů. Pak jsem muže potkal na benzině. Říkal jsem mu, že přišli Chebáci a až mi přinesou papíry, že pak za ním přijdu, že jim má dlužit. Ty papíry mi nepřinesli a mě pak zatkli. To je asi jediný, co mě napadlo, když jsme hledali s advokátem, proč jsem byl do toho všeho zatažen. Když jsem pak slyšel jeho hlas, bylo mi to jasné,“ prohlásil u soudu Šepták.

Soud bude pokračovat výslechy dalších svědků.