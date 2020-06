Muže uvláčeli za autem. Myslel jsem, že je to pajdulák, vypověděl svědek

Téměř deset let žil muž, který před soudem vystupuje jako Josef Novák, s obrovským tajemstvím.

Tvrdí, že 23. listopadu 2008 kolem půl třetí ráno se na úzké silničce vedoucí z Podhradí u Aše k přehradě Bílý Halštrov míjel s osobním autem, které za sebou vláčelo člověka.

„Nejdřív jsem si myslel, že je to nějaký pajdulák, že si dělají srandu. Ve zpětném zrcátku jsem pak viděl štíhlé mužské tělo. Jel jsem se otočit, ale to auto jsem pak už neviděl. Když jsme se míjeli, viděl jsem za volantem Šeptáka, vedle něj byl velký pes. Bezpečně jsem poznal i Novotného,“ prohlásil dnes svědek.

Obžaloba viní z vraždy šestadvacetiletého Tomáše P. spáchané zvlášť trýznivým způsobem bývalého policistu Martina Novotného a vyhazovače Aleše Šeptáka.

„Poškozeného, který byl pod vlivem alkoholu, nejprve u přehrady napadli a zlomili mu levou nohu. Pak jej připevnili lanem za auto. Muže smýkali a vláčeli po silnici před dva kilometry,“ shrnul v obžalobě státní zástupce.



Oba obžalovaní vytrvale odmítají, že by s činem měli cokoli společného. Z vazby je soud propustil na svobodu loni na podzim.

Soud s muži, kteří bezmocného vláčeli přivázaného k autu (10. 6. 2019)

10. června 2019

Soud dnes utajeného svědka vyslýchal už podruhé. Součástí spisu se nově staly úřední záznamy o jeho výsleších Generální inspekcí bezpečnostních sborů z přelomu let 2017 a 2018. Soudci i obhájci u tohoto svědka ověřovali, co vše viděl, proč tak dlouho mlčel, i co tehdy v půl třetí ráno dělal na úzké silnici.

Svědek Novák prohlásil, že se tu noc vracel z Itálie a zastavil se na noční návštěvu v jednom z tamních domů. „Po té silničce několikrát projelo auto sem a tam, jeho světla zasvítila do oken domu, kde jsem byl na návštěvě. To bylo neobvyklé,“ uvedl muž.

Bál jsem se, nechtěl jsem mít problémy

Když soudce zajímalo, co sledoval, že se jel na silnici podívat, utajený svědek prohlásil: „Nebudu odpovídat. Odkryl bych svoji identitu. Já se bojím.“

Proč vše neoznámil policii a téměř deset let mlčel? „Řeknu to na rovinu. Bál jsem se. Nechtěl jsem se o to zajímat, nechtěl jsem mít problémy. Nejdřív jsem nevěděl, jestli za autem byl opravdu člověk. Když jsem se vrátil do domu, svěřil jsem se. Řekli mi: ‚Nemíchej se do toho, to se vyřeší.‘ Pak jsem mlčel, protože jsem měl strach, že budu stíhaný za neoznámení zločinu,“ vysvětloval utajený svědek.

Soud chce vynést rozsudek do konce léta. Oběma obžalovaným hrozí až doživotí.

Podle obžaloby čtyřicetiletý expolicista Novotný a jeho o pět let starší známý Šepták odvezli autem svou oběť na odlehlé místo u přehrady Bílý Halštrov na Chebsku. Tam opilého mladíka napadli. Zlomili mu stehenní kost levé nohy a mladík tak nebyl schopen utéct a ubránit se.

„S vědomím, že poškozenému způsobí smrt, připevnili lano na jedné straně k pásku jeho kalhot, druhý konec lana pak upevnili k osobnímu automobilu. Auto, které řídil Šepták, se rozjelo,“ popsal státní zástupce.

Podle spisu pak obžalovaní táhli tělo na laně za autem po drsných cestách nejméně 2,1 kilometru a oběť usmýkali k smrti. Tělo pak nechali ležet u vjezdu do areálu bývalé textilky Ohara.



Zadržení mužů podezřelých z 10 let staré vraždy (1. 6. 2018)

1. června 2018