Soud zrušil osvobozující rozsudky nad muži obžalovanými z uvláčení mladíka

Proti rozsudku Krajského soudu v Plzni, který oba muže loni v srpnu zprostil obžaloby, se odvolal státní zástupce.

Vrchní soud v Praze jeho odvolání v březnu projednal v neveřejném zasedání a napadený rozsudek zrušil v celém rozsahu. Informaci, o které psal server Novinky.cz, potvrdila mluvčí Vrchního soudu v Praze Kateřina Kolářová.

Konkrétní důvody pro zrušení rozsudku ale nesdělila. „Vzhledem k tomu, že se jednalo o neveřejné zasedání, nelze sdělit žádné podrobnosti,“ uvedla mluvčí.

Doplnila, že se jednalo o důvody pro vady rozsudku, zejména pro nejasnost nebo neúplnost jeho skutkových zjištění týkajících se přezkoumávané části rozsudku, nebo proto, že se ohledně takové části soud nevypořádal se všemi okolnostmi významnými pro rozhodnutí.



„Vzniknou-li pochybnosti o správnosti skutkových zjištění ohledně přezkoumávané části rozsudku, k objasnění věci je třeba opakovat nebo provádět důkazy další a jejich provádění odvolacím soudem by znamenalo nahrazovat činnost soudu prvního stupně. Nebo bylo-li v přezkoumávané části rozsudku porušeno ustanovení trestního zákona,“ doplnila.

Zásadním důkazem obžaloby byla výpověď utajeného svědka, který z obavy o svůj život i svých blízkých roky mlčel. Odvahu našel až v roce 2018. Uvedl, že ho hryzalo svědomí.

Utajený svědek tvrdí, že se v osudný den na málo frekventované silnici míjel s autem vláčejícím lidské tělo. Za volantem byl podle něj vyhazovač z diskoték Aleš Šepták. Tento svědek řekl, že si zpočátku myslel, že vůz táhne pajduláka.



„Výpověď svědka je nedostatečná, nevěrohodná a rozporuplná. Svědek například nedokázal věrohodně vysvětlit, proč vše oznámil až po deseti letech. Argumentoval tím, že je silně věřící člověk, ale tím byl i dříve. Každý, kdo by viděl tak závažný trestný čin, by to ihned oznámil na tísňovou linku. To ale svědek neudělal,“ odůvodnil loni v srpnu zprošťující verdikt soudce krajského soudu.

Pozastavil se i nad tím, že svědek uvedl, že ve zpětném zrcátku viděl, že auto vláčí mladého, štíhlého muže. Podle názoru soudu ale není možné, aby svědek vláčeného člověka takto podrobně za tmy popsal.



Navíc je utajený svědek stíhaný ve dvou trestních věcech, z nichž jednou je podvod. „Není sice pravomocně odsouzen, ale soud musí být vůči němu obezřetný,“ dodal soudce.

Obětí zločinu byl šestadvacetiletý Tomáš P. Podle dřívějšího zjištění MF DNES měla být údajným motivem brutální vraždy zřejmě žárlivost. Poškozený se totiž na baru v Aši bavil s dívkou, která byla přítelkyní expolicisty Martina Novotného.



Oba souzené zatkla policie v červnu 2018, téměř deset let po vraždě. Jednačtyřicetiletý Novotný i o šest let starší Šepták však jakoukoliv vinu odmítají.



Podle obžaloby 23. listopadu 2008 Novotný spolu se Šeptákem ve tři čtvrtě na dvě ráno odvezli autem svoji oběť na odlehlé místo u přehrady Bílý Halštrov na Chebsku.

Tam opilého muže napadli. Zlomili mu stehenní kost a zraněný nebyl schopen utéct ani se bránit. „S vědomím, že poškozenému způsobí smrt, připevnili lano na jedné straně k pásku jeho kalhot, druhý konec lana pak připevnili k automobilu, které řídil Šepták,“ popsal státní zástupce.

Tělo pak táhli nejméně 2,1 kilometru po drsných cestách a oběť usmýkali k smrti. Podle znalců pachatelé přivázali poškozeného za auto ještě v době, kdy byl při vědomí.

