Po zproštění viny z uvláčení mladíka za autem jsou muži znovu před soudem

Pro šestadvacetiletého Tomáše P. byly poslední desítky sekund jeho života děsivé. U přehrady Bílý Halštrov nedaleko Aše ho pachatelé v noci na 23. listopadu 2008 zmlátili, při útoku mu zlomili nohu a pak mladého muže přivázali za pásek u kalhot na lano, které připojili za auto. To se pak rozjelo a tělo vláčelo přes dva kilometry po silnici.

„Byla to vražda spáchaná zvlášť závažným způsobem,“ uvedl státní zástupce. Plzeňští soudci však loni oba obžalované, dvaačtyřicetiletého Martina Novotného a o šest let staršího Aleše Šeptáka, zprostili všech obvinění.



Odvolací soud ale dospěl k závěru, že není důvod zpochybňovat svědectví utajeného svědka, který se policii přihlásil až po deseti letech, jak to vyhodnotil plzeňský soud. Rozsudek proto vrchní soud zrušil a nařídil plzeňským soudcům vyslechnout ještě i dalších více než deset svědků.

„Podle Vrchního soudu v Praze nebylo dostatečně provedeno dokazování. Vrchní soud se neztotožnil s hodnocením dosavadních provedených důkazů,“ četl argumenty soudce Krajského soudu v Plzni.

„Dostali jsme pokyn k obsáhlému doplnění dokazování a my jsme povinni tento pokyn respektovat,“ dodal soudce.

„S tak zaujatým a jednostranným rozhodnutím soudu jsem se ještě nesetkal,“ komentoval závěr odvolacích soudců Novotného advokát Jaroslav Vovsík.



Tu sobotu se chlastalo, vylíčil svědek

Plzeňští soudci tak v pondělí začali do skládačky příběhu o brutální vraždě doplňovat další střípky. Začali výslechy policistů a západočeského šéfa někdejší inspekce ministra vnitra, kteří na případu pracovali.

Bývalý šéf inspekce Petr R. si vybavil, že od policistů pracujících na tehdy čerstvém případu měli poměrně záhy informace, že by v něm mohl být zapletený některý z jejich kolegů.

„Ta věc se stala o víkendu, někdy na začátku pracovního týdne jsme začali komunikovat a záhy spis převzali. Podezření vzešlo od kriminální policie,“ uvedl Petr R.

Novotného poprvé zadrželi asi týden poté, co policie začala vraždu mladého muže objasňovat.



„Cestou do práce mě sebrala zásahovka, nikdo se mě předtím na nic neptal. Proč jsem byl podezřelý?“ ptal se dnes svědka hned několikrát Novotný.

Zadržení mužů podezřelých z 10 let staré vraždy (1. 6. 2018)

1. června 2018

Společně s ním tehdy zadrželi i dalšího policistu z Aše. „Tu sobotu, co se stal ten čin, se chlastalo. Ze soboty na neděli jsem obrazil několik hospod v Aši. Zlískal jsem se. Až v pondělí v práci jsem se dozvěděl, co se stalo. Když jsem vypovídal, bylo to asi týden po té události, stejně jsem prd věděl... Jen v pondělí přišel šéf, ať napíšu úřední záznam a nezapomenu do něj napsat, že jsem byl s Novotným. Martin byl tehdy na neschopence, myslel jsem, že ho na to chtějí udělat,“ vysvětloval policista vyslýchaný jako svědek.

Podle Petra R. se u tohoto policisty několik hodin po zadržení podezření vysvětlilo, ale dál ho prověřovali. Muž si dnes u soudu stěžoval, že po jeho zadržení na sídlišti zásahovkou, domovní prohlídce a prohlídce jeho auta, se městem rychle šířily pomluvy.

„Kdybyste viděli, co se rozjelo po sociálních sítích. Přišel jsem o přátele, o společenský život. Když jsem se po výslechu ptal, co se děje, na GIBS mi řekli, abych všude říkal, že to bylo cvičení,“ poznamenal svědek.

Soudci vyslýchali i bývalého západočeského vyšetřovatele, který na případu uvláčeného mladíka pracoval. Když mu z inspekce vrátili spis zpět, nikdo nebyl obviněn, policista pak podle svých slov napsal několikastránkové odůvodnění, proč případ odložil.

Vše se dalo znovu do pohybu v roce 2018, když se policistům přihlásil muž, který uvedl, že se tu noc v roce 2008 míjel na úzké silnici s autem, které za sebou táhlo postavu. Původně si myslel, že je to figurína, ale za autem bylo lidské tělo.

Muž, který je podle svých slov věřící, uvedl, že za volantem auta viděl Šeptáka a ve voze podle něj seděl i Novotný. Při jednom z výslechů jej u soudu zkoušel jeden z advokátů dokonce ze znalosti bible.

Soud pokračuje výslechy dalších svědků.

