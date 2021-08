Měl jsem víc vína, než bylo záhodno. Za výrok o zrůdách má Škárka podmínku

Škárka na počátku jednání neprohlásil vinu, začalo proto klasické hlavní líčení.



Státní zástupkyně ho obžalovala letos v červnu kvůli jeho loňským nenávistným výrokům na Facebooku. Škárka napsal, že předčasně narozené děti jsou „nevyvinuté zrůdy“ a stát by se jich měl zbavit. Hrozí mu šest měsíců až tři roky vězení.

Podle dnes přednesené obžaloby veřejně podněcoval k nenávisti k jiné skupině osob veřejně přístupnou počítačovou sítí, čímž spáchal přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejích práv.

Policie se případem zabývala od listopadu, trestní oznámení na Škárku podala nezisková organizace Nedoklubko. Na její činnost Škárka ve svém příspěvku reagoval. Později se za formu svého vyjádření omluvil.



Škárka napsal, že předčasně narozené děti „budou mít IQ kolem padesátky a budou pro společnost pouze přítěží“.



„Pouze nějaká neziskovka se na nich napakuje. Stejné je to i s mentály,“ uvedl. Stát se podle něj „musí probrat a zbavit se zbytečných lidí“. „Lidé, kteří nejsou přínosem společnosti, ať už z důvodu mentální či společenské diskvalifikace (dementi, bezďáci, imigranti atd.), nesmí být společností protežováni. Zbavme se zbytečných,“ vyzval.

Škárka dnes před soudem řekl: „Text jsem napsal ve stavu, kdy jsem měl více vína, než bylo záhodno, uznávám, že expresivnější forma byla až hodně. Druhý den jsme to uznal, poslal jsem omluvný dopis Nedoklubku, poslal omluvu médiím a článek jsme stáhl. Já jsme odborný pedagog, chtěl jsem zmínit několik témat – forma nebyla nejšťastnější. U plodu, který nemá dovyvinuté funkce a končetiny, bychom měli nechat rodičům právo, zda o takové dítě pečovat. Mnohé děti, které se vejdou do dlaně, by v v běžném životě nepřežily.“



Vyjádřil se i ke slovu zrůda, které v komentáři použil. „Slovo zrůda – to je terminus technikus. Slovník naučný 1976 – zrůda – plod postižený malformacemi, plod, který není zdravě vyvinutý . Nevidím důvod, proč by zmínit slovo zrůda mělo být trestné,“ uvedl.