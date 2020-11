Nedonošené děti jsou zrůdy, zbavme se jich, tvrdí exposlanec Věcí veřejných

Zbyteční lidé – zbavme se jich

Dnes jsem na ČT zaregistroval reklamu na fond „Nedoklubko“, který podporuje předčasně narozené děti s hmotností, kdy „se vejdou do dlaně“. Jinými slovy nevyvinuté zrůdy, které budou mít IQ kolem padesátky a budou pro společnost pouze přítěží. Budou nás stát pouze peníze a jejich přínos nebude ani nula, ale pouze mínus. Pouze nějaká neziskovka se na nich napakuje. Stejné je to i s mentály. Laurenčíková a spol se přiživují na vykrádání státního ro...zpočtu pod rouškou solidarity s mentály a inkluzí.... Nicméně žádný mentál pro naši společnost nemá význam a je to zbytečný člověk (a slovo „člověk“ píši s velkým sebezapřením, protože je to spíše zvíře)

Nebudu se rozepisovat o dalších lapsusech zkorumpovaných „lidomilů“, neziskovek a pijavic, na ně napojených. Vyžírka Šimon Pánek z „Člověka v tísni“, který v životě nepracoval, je dalším markantním příkladem. O různých fantatasmagorických diakoniích, které sem tahají teroristy, ani nemluvě.

Takže, jediné možné řešení je stopnout veškerou státní finanční podporu neziskovkám. Pokud chtějí páchat dobro – i když jsou to naopak zrůdné a ziskuchtivé společnosti – ať si finance získají sami a ať si sami oslovují své sympatizanty, aby je podporovali.

Stát se musí probrat a zbavit se „zbytečných lidí“. Lidé, kteří nejsou přínosem společnosti, ať už z důvodu mentální, či společenské diskvalifikace (dementi, bezďáci, imigranti td.) nesmí být společností protěžování. Zbavme se zbytečných.

P.S. Už se těším na komentáře potrefených dobrosráčů „zbavme se Škárky“…