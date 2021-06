Na sousedku a její příbuznou najel autem, u soudu dostal dva roky vězení

Verdikt není pravomocný, státní zástupce i obžalovaný si ponechali lhůty pro odvolání.

Za úmyslné těžké ublížení na zdraví muži původně hrozilo pět až 12 let vězení. Protože se přiznal úplně ke všemu, co mu státní zástupce kladl za vinu, a sám už každé ze zraněných žen poslal podle útržků složenek po sto tisících korunách, soudci mu nakonec vyměřili výrazně kratší trest.

Do loňského léta spory rodin zaměstnávaly hlavně přestupkovou komisi. Vrchol přišel 24. srpna v půl deváté ráno. Nejprve se obžalovaný pohádal se sousedem starším o dvacet let, došlo i na potyčku.

Obžalovaný pak nasedl do svého auta a dojel s ním k vozu sokovy manželky. Několikrát do něj udeřil, ale nepoškodil ho. To se samozřejmě nelíbilo majitelce a její příbuzné a vzduchem létaly nadávky.

„Muž nasedl do svého vozu, odjel k bytovce a tam se otočil. Rozjel se zpátky k druhému autu. Pravou přední stranou úmyslně narazil do žen a aniž by zastavil, z místa odjel,“ popsal státní zástupce Jiří Richtr.

Soudní spory končily u přestupkové komise

Majitelka auta skončila v nemocnici s několika zlomeninami, pohmožděninami a přetrženým kolenním vazem. Mladší z žen ošetřovali pohmožděniny a tržné rány. Po třech měsících ale lékaři zjistili, že jí v noze odumřela tkáň.

Život mladší z žen nakonec zachraňovali lékaři na jednotce intenzivní péče, protože zkolabovala po embolii.

Zatímco advokátka chtěla podmínku, státní zástupce požadoval čtyři roky vězení.

Soudci nakonec poslali obžalovaného za mříže na dva roky. „Plně uznal vinu, jednání lituje. Je si vědom, že to bylo za hranou všeho únosného a vybočovalo to z dosavadních půtek mezi sousedy, které končily na přestupkové komisi. I proto bychom byli ochotní uvažovat o podmínce. Jenže loni 12. března byl odsouzen k podmínečnému trestu s dvouletou zkušební dobou za drogový delikt, pěstoval marihuanu. Místo, aby ve zkušební době žil řádným životem, relativně krátce po jejím začátku se dopustil závažné trestné činnosti. To nemůžeme a nejsme ochotni tolerovat,“ vysvětlil soudce Tomáš Bouček.

Připomněl, že i tak je trest hluboko pod spodní hranicí trestní sazby

„Je mi líto, že situace dospěla do tohoto stádia. Rád bych dostal možnost vše odčinit a zaplatit veškeré škody,“ prohlásil Martin P., který se po pobytu ve vazbě už nechtěl za mříže vrátit. Už ani nebydlí v Přehýšově, odstěhoval se.