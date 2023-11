Kasárna na Slovanech mají blíž k proměně, výstavba potrvá zhruba 15 let

Návrh dohody mezi Petrem Březinou a zástupci města už schválila většina zastupitelů. Radnice má v plánu postavit vodárenský soubor Ostrá hůrka, který by v lokalitě zajistil dostatek vody. Na vybudování části vodárenské infrastruktury se má podílet investor.

Podle návrhu dohody by vlastník areálu měl městu poskytnout pozemek na výstavbu mateřské školy se symbolickou cenou 40 korun za metr čtvereční a rezervovat pozemky pro bytovou výstavbu. U těch by ovšem už cenu stanovil odhad, který by bral v úvahu, že se bude jednat o pozemky s infrastrukturními sítěmi.

V minulosti město připravilo územní studii, podle které má v areálu vzniknout malý park a školská zařízení. Podle ředitelky Útvaru koncepce a rozvoje Ireny Vostracké se také počítá s tím, že by se do území prodloužila tramvajová trať z nynější konečné na náměstí Milady Horákové.

Město vyřešilo patovou situaci s vodou

Náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů řekl, že uzavření dohody bude předcházet uzavření detailnější smlouvy, která by měla být podepsána v příštím roce. „Jediné, co tam výstavbu blokovalo, byl nedostatek vody. Nám se po dohodě s investorem podařilo tuhle patovou situaci vyřešit. V zásadě se jedná o to, že tu vznikne čtvrť pro téměř deset tisíc lidí. Bude tam park, škola, školka a mnoho bytových jednotek,“ uvedl.

Podle náměstka část bytů bude patřit městu, které je bude pronajímat. Petr Březina informoval, že se v současné době upřesňuje studie na využití území. Tvrdil, že vodárenská infrastruktura přivedená do oblasti bude moci zásobovat i území kolem areálu bývalých kasáren. „Do konce roku bychom chtěli ve spolupráci s Útvarem koncepce a rozvoje udělat změnu územní studie. Na konci příštího roku bychom chtěli začít stavět infrastrukturu,“ konstatoval.

Březina předpokládá, že celkově výstavba v areálu potrvá zhruba 15 let. Probíhat má po etapách a současně s bytovými domy má vznikat občanská vybavenost.

Opoziční zastupitelé z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL návrh dohody nepodpořili. Kritizovali, že k projektu nedostali podrobnější informace. Bývalý primátor Pavel Šindelář vyzval vedení města, aby k dalšímu jednání o důležité rozvojové oblasti vznikla pracovní skupina, kde by měla své zástupce i opozice. Náměstek primátora Pavel Bosák takovou možnost odmítl.

Náklady na vybudování vodárenského souboru Ostrá hůrka, kterým je projekt podmíněný, jsou odhadované na zhruba 800 milionů korun. Takzvaná nultá etapa, kterou má financovat investor, by měla stát přibližně 200 milionů korun.

Areál kasáren na Slovanech v Plzni je opuštěný od roku 1992. Nynější majitel už v něm nechal zbořit objety, které sloužily armádě, a zajistil dekontaminaci.