Ostudná místa Plzně: podchody, kino Hvězda, bývalé ghetto i rozhledna

1 Podchod u centrálního autobusového nádraží

Podchod pod Centrálním autobusovým nádražím v Plzni nevypadá moc dobře. (2. března 2023)

Špína, poházené odpadky či pach moči, nevzhledně posprejované stěny. S tím se člověk pravidelně setkává, když podchodem míří na Centrální autobusové nádraží v Plzni (CAN). Miroslav Slaný, mluvčí společnosti Z-Group, která většinu podchodu u CAN vlastní, uvedl, že společnost se o toto místo denně stará a situaci prakticky nepřetržitě řeší. „Naši pracovníci tento prostor i několikrát denně uklízí. Bohužel prostory jsou veřejně přístupné, a především v noci se zde shromažďují osoby, které podchod znečišťují,“ popsal Slaný.

Připomněl, že společnost nemůže podchod uzavřít a vstup veřejnosti zakázat. „Opakovaně jsme kontaktovali i městskou policii. Situace je komplikovaná a dosti neutěšená. Máme velmi omezené možnosti. A tak uklízíme a uklízíme. Bohužel stav se nelepší, ale spíše zhoršuje,“ sdělil Slaný.

Vedle vlastníka se tyto prostory snaží denně udržovat a zkulturňovat i nájemce, kterým je autobusový dopravce ČSAD autobusy Plzeň. „Ale i nájemce má omezené možnosti, platí to samé – lidé, zvláště někteří, se občas chovají hůře než zvěř a zanechávají za sebou neuvěřitelný nepořádek,“ popsal mluvčí.

Situaci by podle vedoucího dopravního inženýrství Správy veřejného statku plzeňského magistrátu Ondřeje Vohradského mohlo zlepšit zasypání a uzavření části podchodů pod CAN a v okolí. Vše by mělo začít letos na jaře otevřením nového přechodu pro chodce. Ten povede od první brány Škodovky, která je kousek od CAN. Podchod pod Tylovou ulicí, který vlastní město, se pak zbourá a zasype. „Na tuto akci budeme připravovat projekt,“ nastínil Vohradský.

S firmou Z-Group, která vlastní zbytek podchodů, město jedná o jejich zkrácení. „Protože když se uzavře část pod Tylovou ulicí, ztratí podchod smysl až k Husově ulici, kde už žádný východ není. Záměrem je, že bude fungovat jen podchod mezi budovou autobusového nádraží a Skvrňanskou ulicí neboli jen pod plochou autobusového nádraží,“ přiblížil Vohradský.