Chráněného rysa ze Šumavy našli v mrazáku, myslivce vyšetřují celníci

Martina Kaňková z Generálního ředitelství cel potvrdila, že se případem zabývají. Mrtvého rysa zabavili při domovní prohlídce koncem června.

„Nelze zatím říci, o jaký trestný čin se jedná. Mrtvý rys se našel v mrazicím boxu u jednoho myslivce,“ upřesnila Kaňková. Bližší informace vzhledem k probíhajícímu vyšetřování neposkytla.

Podle serveru Novinky.cz, který o případu informoval, šelmu měl v mrazáku šéf mysliveckého spolku, v jehož honitbě k odlovení rysa zřejmě došlo. Podezřelý je z neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy.

Celníci si k případu přizvali spolek Alka Wildlife, který se zabývá výzkumem a ochranou volně žijících živočichů.

„Porovnali jsme snímky rysa z fotopasti se zvířetem nalezeným v mrazáku. A našli jsme shodu. Jedná se o jeden a půl roku starého jedince, který žil a pohyboval se na Šumavě. Zhruba loni v létě zmizel,“ vysvětlila Tereza Mináriková z Alka Wildlife.

Rys jako trofej

Podle ní je velice těžké dokazovat, že zvíře bylo upytlačeno. „Myslivci je nemají rádi. Jsou to pro ně predátoři, kteří jim loví srnky. Ale vzhledem k tomu, jak je srnčí zvěř přemnožená, nebude to ten pravý důvod. Pravděpodobnější je lov kvůli trofeji,“ domnívá se.

Podotkla, že na Šumavě žije kolem 120 dospělých jedinců. Ročně se 10 až 20 šelem stane obětí pytláků. „Obáváme se, že pokud to půjde takhle dál, jejich populace nepřežije,“ dodala vědecká pracovnice.

Jak šelma uhynula, by nyní měli objasnit veterináři pomocí pitvy. Zvlášť chráněné zvíře, které se považuje za kriticky ohrožené, se nesmí zabíjet. Ani zvíře, které někdo například najde již uhynulé, si dotyčný nesmí nechat. Musel by k tomu mít patřičnou výjimku.

Podle serveru Novinky.cz vyšetřovaný myslivec neměl žádné doklady, kterými by legalizoval původ rysa, neměl ani výjimku pro jeho držení. Celníkům tvrdil, že rysa našel už mrtvého.

Případ z Klatovska by mohl být průlomový

Podle zákona o ochraně přírody a krajiny hrozí fyzické osobě za usmrcení zvláště chráněného živočicha pokuta až sto tisíc korun a lze to dokonce posoudit jako trestní čin až s tříletou sazbou vězení.

Pokud by se myslivce podařilo z upytlačení usvědčit, byl by to vůbec první úspěšně vyřešený případ pytláctví velkých šelem v České republice.

„V takovém případě by šlo jednoznačně o historický milník, jelikož za 21 let aktivit Hnutí DUHA na ochranu velkých šelem ještě žádný případ pytláctví vyřešen nebyl,“ vyjádřil se za Hnutí Duha Miroslav Kutala.

Dodal, že z minulého roku je znám minimálně jeden případ pytláctví vlka na Kokořínsku, v Beskydech pak byl upytlačen rys Olda. Další případ upytlačeného rysa zdokumentovali dobrovolníci v jižních Čechách.

„Vyšetřování těchto případů nevedlo k odhalení pachatele a bylo odloženo. Navíc případy pytláctví, o nichž se dozvíme, jsou pravděpodobně jen zlomkem z celkového počtu nelegálně ulovených chráněných zvířat. Tento druh environmentální kriminality je tak v Česku dosud silně podceňovaným problémem,“ dodal Kutala.