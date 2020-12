Doživotně odsouzený Robert Tempel požádal Ústavní soud o obnovu procesu

Podání návrhu potvrdil jeho advokát Jakub Kříž. Tempela se letos v červnu zastal Evropský soud pro lidská práva, podle nějž český stát porušil mužova práva na spravedlivý proces.

Tempel zatím strávil za mřížemi 18 let. Podle advokáta je prvním českým doživotně odsouzeným vězněm, u kterého existuje reálná šance, že bude v novém procesu zproštěn obvinění.

Kříž dodal, že jeho klient požádal Ústavní soud o přednostní projednání své věci. „Přestože Evropský soud pro lidská práva rozhodl v jeho prospěch, nachází se stále ve výkonu trestu odnětí svobody,“ podotkl o Tempelovi pro ČTK.

Tempelova kauza se týká dvojnásobné vraždy z roku 2001. Krajský soud v Plzni muže čtyřikrát osvobodil, pražský vrchní soud ale zprošťující verdikt pokaždé zrušil. Tempel byl pravomocně odsouzen až po přesunutí případu ke Krajskému soudu v Praze, a to v roce 2009.

Definitivní tečku za kauzou udělal v roce 2012 Ústavní soud, který odmítl Tempelovu stížnost. Řízení tak trvalo deset let a jeden měsíc.

Vraždy, za něž byl Tempel potrestán, se staly na lesním parkovišti u Hruškové na Sokolovsku. Tempel tam podle pravomocného rozsudku předal své oběti 400 000 korun za auto, které si údajně chtěl koupit. Následně muže zastřelil.

Zasáhl i druhého muže a poté jej bil do hlavy železnou tyčí s kusem betonu a montážním klíčem. Obě těla následující den zakopal. Tempel vinu odmítal. Hájil tím, že vraždu nespáchal on, ale člověk zvaný Biftek, jenž byl také na místě činu a jenž později v Tempelově kauze vystupoval jako klíčový svědek. Tempel také tvrdí, že se mu středočeský krajský soud doživotím pomstil za to, že dříve odmítl vypovídat v kauze někdejšího pražského Odboru pro boj s organizovaným zločinem.

Doživotní trest si aktuálně v českých věznicích odpykává 44 odsouzených, z toho tři ženy.



