Restauratéři v kraji mají obavy, firmy kvůli opatřením ruší večírky

Hospodští si stěžují i na větší agresivitu odpíračů očkování, když je do restaurací personál nechce pustit.

„Striktně vyžadujeme dodržování opatření a hosté se rozčilují. Snažíme se jim slušně vysvětlit, že za opatření nemůžeme, ale setkáváme se i s agresivitou. Odpírači očkování začínají být agresivnější než dřív,“ popsala provozní velké restaurace s penzionem Country Saloon v Beňovech u Klatov Květa Hlaváčková.

Od žádného hosta prý neslyšela, že by si stěžoval na to, že se lidé nenechávají očkovat, ale spíš naopak. „Odpírači očkování začínají být naštvaní proto, že se na neočkované vyvíjí větší tlak než dříve,“ doplnila Hlaváčková s tím, že Country Saloon opatření dodržuje i proto, že už v minulých vlnách hospoda přišla o hodně peněz a nechce ztrátu ještě prohloubit tím, že by platila až třímilionovou pokutu od hygieny.

Vedení podniku trápí i propad tržeb daný rušením vánočních večírků. Restaurace s penzionem doplácí v poslední době nejen na proticovidová opatření v Česku, ale i v Německu. Vánoční večírky tu totiž pořádají okolní české pobočky německých firem, na které přijíždějí i šéfové z Německa.

„Vždycky, když se v Německu zostří opatření, ruší tyto firmy akce. V Bavorsku platí přísnější opatření než v Česku, takže my tu hodně trpíme jejich nařízeními,“ přiblížila provozní podniku, kde velkou část klientely tvoří němečtí byznysmeni.

Zrušené už jsou rezervace zhruba poloviny vánočních večírků, kdy jeden znamená příjezd třeba 20 nebo 25 lidí, kteří v penzionu, kde je deset pokojů, i přespí.

Stopka vánočním večírkům

Měli prý rezervováno deset vánočních večírků především pro pobočky německých firem a polovina z nich se konat nebude. Navíc v této době objednávky večírků ještě přibývaly, ale to se také neděje.

„Na majiteli je vidět, že toho kvůli starostem moc nenaspí,“ podotkla Hlaváčková s tím, že v době covidové šlamastyky podržel všechny zaměstnance. V létě prý byli všichni optimističtí, že to samé, co loni nebo letos na jaře už nepřijde, ale už se to znovu blíží.

„Když přišla proticovidová opatření, během týdne jsme byli skoro na zavření. Ještě nás naštěstí drží víkendy,“ přiblížila provozní podniku, kde je veškerý personál naočkovaný a jediný zaměstnanec, který to odmítl, se prý pravidelně testuje.

„Jeden pracovník hodně nechtěl na očkování, ale nakonec uznal, že je přednější práce. Ne že bychom na něj tlačili, ale sám to takto vyhodnotil,“ přiblížila Hlaváčková.

Ztráty počítají i v restauraci U Katakomb na klatovském náměstí, která v turistické sezoně žije hlavně z obědů turistů přicházejících do největší klatovské atrakce - katakomb.

V tomto podzimním a zimním období žijí hlavně z večeří a vánočních večírků. „Teď jsme rušili vánoční večírek pro dvacet lidí, což je masakr, je to obrovská ztráta,“ líčí pracovník restaurace Petr Brabec.

Oproti době, než se zavedla proticovidová opatření, má restaurace podle něj odhadem o polovinu méně hostů. „Před covidem jsme měli každý víkend dva, tři večírky, teď máme jeden za čtrnáct dnů,“ popsal pracovník restaurace.

V létě i na podzim v době necovidové sem přicházelo 30 až 40 procent německých turistů, kteří spojili návštěvu katakomb třeba s obědem. Ti nyní hodně chybějí.

Restauracím klesnou tržby o 30 až 40 procent

Po zrušení možnosti prokázat se při využívání služeb negativním testem restauracím klesnou tržby o 30 až 40 procent. Pro agenturu ČTK to řekl restauratér a garant projektu Moje restaurace za Asociaci malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) Luboš Kastner.

Proto se připravují ze strany státu kompenzace. Navrhovaná podpora je ale podle AMSP neefektivní. „Na vstupní podmínku poklesu obratu o 50 procent, kterou zmiňuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, dosáhne minimum podnikatelů,“ sdělil Kastner.

