Hostů kvůli covid kontrolám ubude, bojí se hospodští v Karlovarském kraji

„Kolem vládního opatření je stále více otázek než odpovědí,“ posteskl si Jan Kronika, předseda krajské sekce Asociace hotelů a restaurací. „Odpověď na ně dá až praxe,“ tipuje.

„Od pondělí budeme nařízení kontrolovat,“ potvrdila obsluha jedné z kaváren v centru Karlových Varů. „Jen nevíme, jak to bude fungovat. Když se host neprokáže potřebným dokumentem, neobsloužíme ho. A správně by ani neměl zůstat v provozovně,“ naznačila pracovnice obsluhy.

To je podle Jana Kroniky jen jeden z problémů povinných lustrací hostů. „Základní otázka je, jak budou probíhat? V jiných zemích, kde je podobné opatření v platnosti, se tak děje přímo u vchodu do restaurace. Jenomže na to není v České republice personál. Restauratér nemá člověka, kterého by postavil ke dveřím jen kvůli kontrole testů. A obsluha? Hospody jedou na krev, tam, kde dříve pracovaly čtyři servírky, dnes po place běhají dvě. A ty to rozhodně nestihnou,“ vylíčil jeden ze zádrhelů předseda krajské asociace.

„Asi budu muset zavřít,“ rezignovaně prohlásil Adam Thomayer, majitel jáchymovského hotelu a restaurace Panorama. „Už tak chodí málo hostů a po tomto opatření podle mého návštěvnost ještě klesne,“ nastínil možný scénář dalších dnů a měsíců.



Počítá s tím, že jak hotel, tak restaurace zůstanou přes týden zavřené, otevře pouze na víkendy. „Takhle to bude asi až do Vánoc, pak už mám, pokud se tedy situace nezhorší, dost rezervací,“ doplnil.

Restaurace štamgastů mají výhodu

Nutnost předkládat v restauracích a ubytovacích zařízeních certifikát o očkování či výsledek testů a potvrzení o prodělání nemoci, způsobí podle Thomayera podnikatelům dost problémů.



Asociace se obává o návštěvnost „Dle studií již nyní jsou pro 65 procent zákazníků epidemiologická omezení důvodem menší četnosti návštěv restaurací. Pětačtyřicet procent lidí považuje domácí setkávání za částečnou nebo úplnou náhradu návštěvy restaurací,“ stojí v materiálu Asociace hotelů a restaurací, který má MF DNES k dispozici. Jakákoliv další omezení by podle téhož materiálu měla být spojena s podporou podnikání v ubytovacích a stravovacích službách. „Proto žádáme, aby byl zaveden program kurtzarbeit/antivirus pro zasažené obory a zároveň zahájeny debaty o dalších možnostech podpory podnikatelů,“ apelují hoteliéři a restauratéři na ministerstvo zdravotnictví.

„Nemohu násilím dostat lidi z restaurace, pokud mi potřebné dokumenty nepředloží. Samozřejmě, že o ně budu žádat, ale když mi host něco ukáže, nemohu pátrat po tom, zda jsou dokumenty platné či pravé,“ naznačil praktické problémy podnikatel.

„A navíc, lidé jsou takoví, že když jim nevyhovíte, zasolí vám v nejrůznějších hodnoceních na internetu. A vy se nemůžete bránit,“ dodal Thomayer.

Určitou výhodu mají v tomto ohledu malé „štamgastské“ restaurace. „Všichni se tady známe, normálně se bavíme o tom, kdo je očkovaný a kdo ne. Kontrolu tak budu mít o to jednodušší,“ potvrdila majitelka jedné takové hospůdky, která si přála zůstat v anonymitě.

Jenomže u vchodu podle obav Jana Kroniky problémy zdaleka neskončí. „Bude třeba možné zkontrolovat hosta, který si mezitím sedl ke stolu? Když se neprokáže ničím, obsluha jej sice nemusí obsloužit, ale vykázat z podniku ho nemůže. Tak k čemu takové opatření je?“ řekl.

V turistických centrech navíc situaci komplikuje i skutečnost, že neexistuje žádná mezinárodní aplikace, která by restauratérům umožnila zkontrolovat třeba hosta z Dánska či Belgie. „Česká republika vloni tlačila Evropskou unii, aby taková společná aplikace vznikla. Unie dodnes neudělala ani krok,“ doplnil Kronika.

Hodně diskutabilní jsou podle něj sankce. „Člověku, který nepředloží negativní test, dokument o očkování či prodělaném onemocnění, hrozí pokuta 50 tisíc korun. Ale právnické osobě prý až tři miliony. To je další velká neznámá. Pokud by to tak mělo být, hospodští prostě zavřou,“ dodal Kronika.