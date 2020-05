Rekonstrukce sportovního areálu Prokopávka se prodraží o dvacet milionů

Vývoj výdajů na Prokopávku se nelíbil opozičním zastupitelům Pirátů. „Je to docela výrazné navýšení objemu veřejné zakázky. Přijde mi, že u budovy, jakou je tělocvična z lepených nosníků, projektant měl lépe zpracovat dokumentaci, aby se dalo předvídat, že by k takovému navýšení dojít mohlo,“ prohlásil šéf klubu zastupitelů Pirátů Pavel Bosák.

Náměstek primátora pro oblast sportu Roman Zarzycký z ANO tvrdil, že v průběhu stavby se objevily okolnosti, které nebylo možné očekávat. „Závěr znaleckých posudků je zřejmý. Nešlo to předpokládat,“ prohlásil.

Řekl, že zásadní zjištění se týkalo konstrukce budovy a nebylo možné je s ohledem na bezpečnost podcenit. Připustil, že bylo možné rekonstrukci tělocvičny odložit. „Ale to mi připadalo nelogické,“ uvedl. Tvrdil, že pozdější řešení by bylo neekonomické, a navíc i technicky náročné.

Náměstek primátora Pavel Šindelář z ODS vysvětloval, že když město areál přebíralo, byl objekt tribuny s tělocvičnou v žalostném stavu, město nechalo provést nejnutnější opravy a tělocvična pak byla v provozu až do zahájení rekonstrukce.

„Neumím si představit, že bychom v té době dělali sondy, které by tělocvičnu zčásti rozbořily a zjišťovaly, v jakém stavu je,“ sdělil. Ani on nevylučoval, že by rekonstrukce areálu mohla pokračovat podle původního projektu. „Ale s rizikem, že se během několika let budeme muset k té tělocvičně vrátit. To možné je, ale neslo by to do budoucna další náklady, což se nejeví jako dobrá varianta,“ konstatoval.

V minulém roce zahájená kompletní revitalizace sportovního areálu Prokopávka má trvat 20 měsíců. Akce zahrne rozsáhlou rekonstrukci tří budov a nástavbu dvou podlaží.

V areálu vzniknou moderní restaurace, recepce i pokoje ubytovny, kanceláře, šatny, prostory pro wellness, sklady i společenská místnost. Součástí bude in-line dráha, malá tělocvična, parkoviště nebo fotbalové hřiště.