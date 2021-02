Pendleři budou moci nově na test do Rozvadova nebo Hatí

Od středy 10. února začne fungovat kvůli novým pravidlům s Rakouskem nové odběrové stanoviště pro antigenní testy také v Hatích na Znojemsku. Zřídí jej město Znojmo ve spolupráci se Společností Podané ruce. Fungovat bude tři dny v týdnu. V pondělí od 15:00 do 20:00, ve středu od 12:00 do 17:00 a v sobotu od 8:00 do 13:00. Zájemci o testování se budou moci na termín registrovat předem. Podmínky zveřejní znojemská radnice na webu.