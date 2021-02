Testů pro pendlery je málo, nemocnice Plzeňského kraje navýšily kapacitu

Zástupci Plzeňského kraje jednali o nedostatku testů s německým ministrem zdravotnictví.

„Bavorská strana chce, aby hranice zůstala propustná pro občany České republiky, kteří na území Bavorska pracují. Proto jsme se sešli, chceme domluvit další postup,“ shrnul náměstek plzeňské hejtmanky Rudolf Salvetr a doplnil, že z příhraničí cestují za prací do Německa tisíce lidí.

„Kvůli pendlerům nemocnice Plzeňského kraje navýšily od února kapacity odběrových míst, a to zejména v Domažlicích, Stodu a v Klatovech, kde byl největší růst poptávky,“ uvedl mluvčí nemocnic Jiří Kokoška.

Zatímco dříve nabízely od pondělí do pátku 1 160 termínů, tento týden je jich už 2 080, nově včetně neděle. Provozní dobu i počty testů na 500 až 600 denně zvýšila v uplynulých dnech i Fakultní nemocnice v Plzni.

I přes posílení kapacity, byly ale už v pátek všechny nedělní termíny v Domažlické nemocnici, obsazené, stejně tak v Klatovské nemocnici.

Situaci kopírovala i Fakultní nemocnice v Plzni, kde v pátek kolem 16. hodiny ještě několik termínů na neděli zbývalo, ale nebylo možné se objednat. Systém po kliknutí na termín nereagoval.

„Testy jsou nyní třeba plánovat dopředu, já už mám rezervované termíny až do poloviny dubna,“ říká Jan Průha ze sdružení Pendleři bez hranic, který za prací do Bavorska pravidelně jezdí. Někteří pracovníci podle něj neplánují a pak v pátek zjistí, že na pondělí ráno není termín.

Míra pozitivity antigenních testů se v nemocnicích Plzeňského kraje pohybovala během ledna v rozmezí od tří do devíti procent. Ve fakultní nemocnici za posledních 14 dnů provedli 5 208 antigenních testů, z toho bylo 371 pozitivních, což odpovídá sedmi procentům.

Nejvyšší počet pozitivních testů – 13,4 procenta – byl zaznamenán 26. ledna, od tohoto dne jejich počet klesá.

Podle Průhy je mezi pendlery nemocnost nízká. „První den bylo v Chamu testováno kolem 900 pendlerů a jen dva měli pozitivní test. Pendleři nemají čas se nakazit, většinou nikam nechodí a hodně rodin funguje tak, že manželka je doma s dětmi,“ popsal Průha. Pozitivně vnímá snahu z obou stran hranice situaci pendlerům ulehčit.

Na hraničním přechodu Lísková – Höll se v pátek setkali zástupci bavorské strany a Plzeňského kraje. Tématem bylo zajištění dostupnosti antigenního testování pro pendlery. Byl zde i bavorský ministr zdravotnictví Klaus Holetschek a předseda krajského zemského sněmu Horní Falce Franz Löffler.

„Informoval jsem pana ministra o zavedení možnosti nechat se zdarma otestovat každé tři dny, které vydala vláda, a také o skutečnosti, že nemáme personální kapacity na to, abychom na hranici zbudovali odběrové centrum,“ sdělil Salvetr.

Kraj také požádal o pomoc Armádu České republiky. Německo situaci řeší odběrovými místy na hraničních přechodech. „Na hranicích to jde udělat i tak, že když pendler test nemá, zapíší si ho pracovníci na hranicích a on může výsledek testu dodatečně do systému zanést ve chvíli, kdy si ho nechá udělat v testovacím centru dál v německém vnitrozemí,“ přiblížil Průha.

Fronty pendlerů na hranicích kvůli testování (25. 1. 2021)