Policisté na Plzeňsku hledali tělo Míši, která se před čtyřmi lety ztratila

Kriminalisté od pátečního rána společně pracovali s hasiči ze stanic Plzeň Košutka a Nýřany v polích mezi Městem Touškov a Kumberkem, kde prohledávali okolí zemědělského areálu, konkrétně odpadní jímku u silážních jam, ve které pátrali po tělesných pozůstatcích dítěte.

Podle serveru Novinky.cz policie k pátrání nechtěla nic říct. Mluvčí policie z Plzně-venkov Eva Červenková odkázala s dotazy na její kolegyni v Ústeckém kraji.

„Mohu říci pouze tolik, že prověřujeme nějaké skutečnosti v souvislosti s trestnou činností, ale nebudu specifikovat, o co se jedná,“ řekla Novinkám mluvčí policie Šárka Poláčková. Na dotaz, zda případ souvisí se zmizelou dívkou, odmítla odpovědět, uvedly Novinky.

Michaela nedošla do školy

Dvanáctiletá Michaela 11. ledna nedošla do školy. Matka nahlásila její zmizení týž den v podvečer (blíže k tomu zde). Dívčin telefon byl podle kriminalistů naposledy aktivní předešlý večer, tedy 10. ledna.



Na případu začal ihned pracovat více než dvacetičlenný tým policistů. Kriminalisté vyslechli desítky lidí, prohlédli stovky hodin kamerových záznamů, využili při pátrání vycvičené psy. Kam dívka zmizela, ale nezjistili.

Zlom v případu nastal, když se partner dívčiny matky, jednoruký Otakar S. oběsil v bytě na Plzeňsku (více o tom zde). Muž čelil obžalobě za pohlavní zneužívání jiné dívky.

Otakar S. dívku unesl, uvádí policejní dokument

Podle policejního dokumentu, který získal server iRozhlas.cz, Otakar S. Michaelu v osudný den unesl. „Pohřešovaná s ním odešla dobrovolně, buď pod nějakou legendou, nebo protože spolu byli domluvení a během únosu došlo k nešťastné události, která vedla k její smrti,“ citoval server z materiálu.

„Těla se zbavil do prvního výslechu, tedy do 12. ledna 3:15 hodin,“ konstatuje prý dále dokument. Podle vyšetřovatelů muž dívku před jízdou omámil léky na spaní, jak to údajně dříve dělal i u jiných dívek.



„Uspával je lékem Hypnogen a poté na nich vykonával sexuální praktiky, které odmítaly – ženy o tom nevěděly, ve výsleších uvádějí, že si vzpomínají na okamžiky, kdy se probudily malátné s nepříjemnými pocity v intimních partiích,“ píše se údajně v poznámkách.

Při domovních prohlídkách našli policisté podle interního materiálu, jenž má iRozhlas.cz k dispozici, hned několik vodítek, které ukazují na Otakara S. V Michaelině pokoji našli biologické stopy patřící právě jemu. Jednalo o sperma na prostěradle i čistém prádle zmizelé dívky.

Při výslechu sice Otakar S. podle dokumentu připustil, že ho Michaela přitahovala a v jejím pokojíku se sexuálně ukájel, ale trval na tom, že jí neublížil. „Myšlenky na ni zaháněl sexem s její matkou,“ přiznal.

Při dalším prověřování pak kriminalisté našli v jeho voze kružítko a nůžky. „Nachází se na nich DNA pohřešované, podle jejích spolužáků patřily jí,“ oznamuje podle serveru policejní dokument.