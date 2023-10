Řepkovi končí podmínka. Podle soudu se osvědčil, přestože nezaplatil škodu

Tomáš Řepka byl podmíněně propuštěn z výkonu trestu ve věznici v Plzni na Borech v lednu 2020. Soud mu tehdy uložil tříletou zkušební dobu a dohled probačního úředníka.

Dále musel v rámci svých možností během této zkušební doby uhradit způsobenou škodu ve výši 430 tisíc korun, což se však dosud nestalo. Řepkovi ještě zbývá zaplatit částku v řádech statisíců.

Státní zástupkyně proto navrhovala, aby mu byla zkušební doba prodloužena a soud se zabýval jeho majetkovými poměry. Řepka se hájil tím, že nemá žádné příjmy, žádnou nemovitost ani auto a platí výživné na nezletilé dítě. Poukazoval také na formulaci, že má škodu hradit „v rámci svých možností“.

„Nedopustil se žádného přestupku ani trestného činu, plnil veškeré podmínky dohledu stanoveného probační a mediační službou. Probační úřednice doporučila rozhodnout, že se osvědčil. Škodu splácí podle možností ze současného výdělku,“ odůvodnil soudce Ondřej Klůs. Rozsudek je pravomocný.

„Náhrada škody zcela plněna není. Je otázka, zda došlo k nějakému vyhýbání. I přesto si myslím, že lze vyslovit, že se osvědčil,“ řekl dnes státní zástupce Libor Řeřicha.

Stejného názoru je také obhájkyně Natálie Navrátilová. „Mám za to, že se pan Řepka osvědčil. Choval se tak, jak od něj bylo vyžadováno. Probační dohled byl v pořádku a bez problémů. Ve zkušební době se nedopustil žádného přestupku, žádné trestné činnosti. Hradí výživné a snaží se podle svých sil platit způsobenou škodu. Část mu byla strhávána exekučně, část platil,“ vyjmenovala obhájkyně.

Poukázala na to, že za celou svoji profesní kariéru nezažila, že by někoho lustrovali tak do detailu, jako právě Řepku. „Konečně je čistý,“ přiznala radost nad výsledkem dnešního jednání.

„Věřím, že dneškem všechno skončilo. Jsem za to všechno rád. Mrzí mě, že muselo proběhnout ještě jedno kolečko u soudu. Bylo to velké nedorozumění, ze strany médií, možná i ze strany soudce, že si neplním povinnosti, které mám. Nebyla to pravda a dnes se to potvrdilo,“ oddechl si fotbalista.

6. ledna 2020

Devětačtyřicetiletému sportovci vyměřil Městský soud v Praze za milionovou zpronevěru při prodeji cizího luxusního vozu a fiktivní pornoinzeráty, kterými poškodil svoji bývalou manželku modelku Vlaďku Erbovou, dva roky vězení.

Následně mu Okresní soud Praha-západ přeměnil dřívější dvě podmínky, neboť se kvůli páchání další trestné činnosti ve zkušební době neosvědčil. I přes zákaz řídil vůz, navíc v opilosti, a přestal platit alimenty na svého nezletilého syna.

Dále zveřejnil eskortní inzerát a dva pornoprofily založené na jméno jeho exmanželky Vlaďky Erbové, aby ji poté, co si našel novou partnerku moderátorku Kateřinu Kristelovou, zostudil.

Řepkův trest tak soud zvýšil o šest měsíců na celkových 2,5 roku. Trest si nejprve odpykával v ruzyňské věznici, následně byl přeložen do plzeňské věznice. Soud mu nakonec trest zkrátil za odpracované hodiny veřejně prospěšných prací o 293 dnů.