Řepka řešil u soudu dluh na alimentech. Syn se s ním už nechce bavit

Tomáš Řepka měl po rozvodu s manželkou Renatou v roce 2012 na syna a dceru platit 131 tisíc měsíčně. Od května 2015 do září 2018 s výjimkou několika měsíců však peníze neposílal, ani když mu snížili alimenty na 25 tisíc měsíčně na každého z potomků. Synovi Tommasovi (18) dluží 941 tisíc korun.

Když se soudkyně bývalého fotbalisty zeptala na majetkové poměry, řekl, že nic nevlastní. „Nemám nic. První manželce zůstal byt za 15 milionů, chalupa za tři miliony. Moje majetkové poměry nejsou žádné. Úspory jsou fuč. Příjmy teď nemám,“ tvrdí Řepka a uvedl, že s bývalou ženou není v kontaktu. „Zničehonic se to ukončilo. Proč se to useklo, nevím. Nechci nikomu sahat do svědomí.“

Jeho obhájce pak doplnil, že bývalý obránce Ostravy, Sparty, West Hamu a Fiorentiny má v běhu devět exekucí v řádu milionů korun.



„Před měsícem jsem byl na úřadu práce, řekli mi, že pro mě žádné zařazení nemají. Nemám žádnou praxi. Celej život jsem kopal jenom fotbal, nic jiného neumím. Výdělek z knih byl minimální, téměř všechno sebrali exekutoři,“ prohlásil Řepka, který nyní bydlí střídavě u kamaráda a přítelkyně Kateřiny Kristelové, která hradí náklady na bydlení.

Sociální dávky ani podporu v nezaměstnanosti bývalý sportovec nepobírá. Loni pracoval u firmy Lordano jako správce objektu a vydělával kolem devíti tisíc korun měsíčně. Letos Řepka zkoušel pracovat jako číšník v pražské hospůdce Na Vršku. Byl tam několik dní zdarma, odměnou mu bylo spropitné a možnost získat praxi. Po několika dnech se firma rozhodla spolupráci s ním ukončit, práci totiž nezvládal, ztrácel se například v objednávkách.

U soudu Řepka tvrdil, že na staršího syna pravidelně platil 500 korun měsíčně a soudkyni ukázal ústřižky složenek. Tommaso mu zaplacené alimenty podepsal, protože fotbalista exmanželce nevěřil. V roce 2016 na syna ovšem neposlal ani korunu. „Ten rok byl pro mě z hlediska peněz nejbolestivější,“ vysvětlil Řepka a přiznal, že syna v letech 2015 a 2016 vůbec neviděl. „Teď mi po dlouhé době odpověděl na svátek. Je Tommaso, Tomáš jako já.“

Fotbalistova exmanželka Renata vypověděla, že Tomáš Řepka nebyl s dětmi v kontaktu sedm let. Problém byl na jeho straně. Ona pět let pracuje a syna živila. „Předtím jsem byla 20 let v domácnosti. Momentálně mám dluh asi 160 tisíc korun. Všechno táhnu sama. Syn studuje na gymnáziu, hraje fotbal. Musím mu kupovat sportovní vybavení, třeba dvoje kopačky ročně,“ uvedla Renata Řepková.

Tommaso Řepka a jeho sestra Veronika Řepková (29. listopadu 2017)

V září 2017 se s exmanželem domluvili, že bude Řepka na syna platit pět tisíc měsíčně. To se však údajně stalo jen jednou. „Od doby, co to řeší kriminální policie, posílá pětistovku měsíčně. Synovi nějaké peníze dal, ale syn to nebral tak, že jde o alimenty,“ pokračovala. „Na dovolenou syna nevzal. Dva roky jsme nikde nebyli, protože na to nemáme peníze. O tom, že od něj syn dostal nějaké peníze, jsem se dozvěděla až na policii. Syn to bral, že jde o dárek nebo kapesné.“

Tommaso Řepka, který je nyní plnoletý, vypověděl, že s otcem už v kontaktu nebude, nemá prý o to zájem. „Podstrčil mi někdy v autě papír, na kterém byly čtyři částky, abych ho podepsal. Pak dopsal, že jde o alimenty a připsal i další částky. Nebyly to alimenty. Když mi ty peníze dával, říkal: Na, tady máš kapesné. Pokud by šlo o alimenty, dal bych je mamce,“ tvrdí fotbalistův syn.

„Před časem začal mamku urážet, hodně mě to štve. Vůbec s ním nekomunikuji. Nechci mu už dávat šanci,“ dodal Řepka junior s tím, že se s otcem naposledy viděl sedmého prosince 2017 na jednom galavečeru.



Soudkyně úterní jednání odročila na 16. května. Chce počkat také na to, jak rozhodne soud v Brně ohledně dluhu na výživném, který má fotbalista Tomáš Řepka vůči mladšímu synovi.

Neplatí alimenty ani na mladšího syna

Začátkem března byl fotbalista u brněnského soudu kvůli alimentům na syna Markuse (6), kterého má z manželství s Vlaďkou Erbovou (37). Své druhé exmanželce dluží 175 tisíc korun, za což mu hrozí rok vězení. Fotbalista přiznal, že nemá peníze na zaplacení. Jako jeden z důvodů uvedl, že má problém sehnat práci.



Městský soud v Brně přitom nedávno snížil Řepkovi výživné na syna z patnácti na pět tisíc korun. Rozhodnutí není pravomocné. Fotbalista se odvolal. U brněnského soudu tvrdil, že maximum, co je schopen platit, jsou dva tisíce korun. Slíbil také, že do začátku května uhradí dlužné výživné ve výši 19 tisíc, pokud půjde o částku dva tisíce měsíčně. Soudce jednání odročil na polovinu května.