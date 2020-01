Soud podmíněně propustil Tomáše Řepku z vězení, bude pod dohledem

„Ve věci odsouzeného Tomáše Řepky bylo dnešního dne rozhodnuto o stížnosti odsouzeného proti zamítavému rozhodnutí okresního soudu o podmíněném propuštění odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody tak, že odsouzený Tomáš Řepka byl podmíněně propuštěn se stanovením zkušební doby na 3 roky, za současného stanovení dohledu probačním úředníkem,“ sdělila mluvčí Krajského soudu Lucie Jíchová.

„Dále byla odsouzenému uložena povinnost, aby v rámci svých možností uhradil ve zkušební době způsobenou škodu ve výši 430 000 korun. Pokud se týká odůvodnění rozhodnutí, v dané chvíli mohu uvést jen to, že byly splněny veškeré zákonné podmínky pro vydání daného rozhodnutí. Současně bude zaslán do věznice příkaz k propuštění,“ dodala Jíchová.

Tomáš Řepka si loni na podzim zažádal o podmíněné propuštění, soud ale jeho žádosti nevyhověl. Důvodem bylo mimo jiné to, že si žádost podal před lhůtou.

„Odsouzený by měl strávit ve vězení 607 dní. Jedna třetina je 202 dní. Pokud nastoupil 27. května, podle propočtu lhůta uplyne 15. prosince,“ vysvětlil v listopadu soudce Ondřej Klůs přímo v borské věznici. Tehdy byl Řepka ve výkonu trestu 169 dní.

Řepkova advokátka Natálie Navrátilová byla ale jiného názoru, domnívala se, že polovina trestu již uplynula. Samotný fotbalista prohlásil, že neví přesně, kolik dní mu bylo uloženo.

Dalším důvodem zamítnutí žádosti bylo, že bouřlivák nepřesvědčil soud o tom, že se napravil. Zásadní bylo Řepkovo vyjádření k případu pornoinzerátů.

„O činu mluví jako o klukovině. Výraz klukovina není ale ten správný, který by měl odsouzený použít po několika měsících ve výkonu trestu. Jeho vyjádření by mělo mít pádnější označení. Na soud to působí jako bagatelizování,“ vysvětlil soudce Klůs a dodal, že Tomáš Řepka by si měl uvědomit svoji zodpovědnost, což je základem k tomu, aby se polepšil.

Na sklonku loňského roku soud při rozhodování o předčasném propuštění přihlédl také k tomu, že Řepka má bohatou trestní minulosti. Během 3,5 roku nasbíral celkem pět záznamů. Podle soudu to je velká kumulace v krátkém časovém období, navíc se závažná trestná činnost stupňovala v době, kdy byl Řepka v podmínce. Velkou váhu v tomto případě nemělo ani to, že se Řepka ve vězení chová vzorně, nemá žádný kázeňský trest a dostal jednu kázeňskou odměnu.

Pětačtyřicetiletému sportovci vyměřil Městský soud v Praze za milionovou zpronevěru při prodeji cizího luxusního vozu a fiktivní pornoinzeráty, kterými poškodil svoji bývalou manželku modelku Vlaďku Erbovou, dva roky vězení.

Následně mu Okresní soud Praha-západ přeměnil dřívější dvě podmínky, neboť se kvůli páchání další trestné činnosti ve zkušební době neosvědčil. I přes zákaz řídil vůz, navíc v opilosti, a přestal platit alimenty na svého nezletilého syna.

Navíc zveřejnil eskortní inzerát a dva pornoprofily založené na jméno jeho exmanželky Vlaďky Erbové, aby ji poté, co si našel novou partnerku moderátorku Kateřinu Kristelovou, zostudil.

Řepkův trest tak soud zvýšil o šest měsíců na celkových 2,5 roku.

Do ruzyňské věznice nastoupil loni 27. května a do současné doby si trest odpykával v plzeňské věznici. Pracoval na směny v rodinné pekárně na Plzeňsku, kde pomáhal péct chleba.

