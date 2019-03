Jako předzvěst festivalu Blik Blik se v Plzni rozzáří obří model Měsíce

Na festivalu bude k vidění třináct uměleckých instalací. Zhruba polovina jich vznikla přímo pro tuto příležitost. Díla vytvořili kreativci z Česka, Maďarska, Británie, Německa, Francie nebo Indie.

Podle organizátorů budí největší pozornost sedmimetrový Měsíc od Luka Jerrama. Ten jej vytvořil prostřednictvím snímků, které pořídil Národní úřad pro letectví a kosmonautiku.

Model pověsí v neděli 24. března do autobusové haly DEPO 2015 a instalace zde zůstane týden. Chybět nebude stylizovaný měsíční svit ani okolní zvukové efekty.

Doprovodný program pro školy i veřejnost nabídne přednášky a diskuze o vesmíru. Britský autor je celosvětově známý. V minulosti například rozestavěl na různá místa klavíry, na které lidé mohli hrát, na silnici před svou kanceláří zase pořídil obří skluzavku.



Trasa pátého ročníku Festivalu světla a umění povede z kreativní zóny DEPO2015 přes náměstí Republiky až k pivovaru.

„Během cesty návštěvníci uvidí třeba osmimetrové světélkující loutky mořského světa od V. O. S. A. Theatre, videomapping od francouzských AV Exciters nebo tajemnou zahradu německých RaumZeitPiraten,“ nastínila Petra Čížková, specialistka komunikace DEPO2015. Zastoupení budou mít také studenti plzeňské umělecké fakulty.



Ještě před zahájením festivalu se v areálu DEPO2015 uskuteční několik zajímavých událostí. Příští úterý vystoupí kapela Ille a slovenská zpěvačka Katarzia. Ve středu má přednášku mladý vědec spolupracující s NASA nebo Evropskou kosmickou agenturou Jan Lukačevič. Ve čtvrtek se chystá promítání filmu První člověk i charitativní běh pro Světlušku.



Festival se opět vrací do centra města. Trasa měří necelé dva kilometry. V minulých letech se návštěvníci prošli po Lochotíně, Roudné nebo Slovanech, tentokrát cesta vede z DEPO2015 do ulice Antonína Uxy, dále do Škroupovy ulice, Kopeckého sadů na náměstí Republiky až do Pivovarského muzea.

Představí se například přední český graffiti umělec Michal Škapa se svými neonovými instalacemi. Pozornost přitáhnou i velké světélkující loutky na náměstí, které přivezou Jakub Vedral a Erika Čičmanová.

Festival Blik Blik v Plzni (18. 3. 2018)

VIDEO: Festival světla BLIK BLIK rozzářil Plzeň Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Představí se i umělec Mantu Das pocházející z Indie, který na Thaj-wanu například vytvořil zeď složenou z přibližně deseti tisíc SIM karet, do nichž ukryl tři barevné obrazy. Tentokrát použije malé plochy tvrdého papíru podobné paspartovacímu kartonu.

Studentka Johana Kubálová předvede své černobílé ilustrace, které symbolizují sametovou revoluci.

Program po oba dva dny potrvá od 19 hodin do půlnoci. Vstupenky na interiérové instalace stojí 50 korun. Festival pracuje se zhruba dvoumilionovým rozpočtem. Loni na něj podle odhadů zavítalo 35 tisíc lidí.