Poražení ve volbách míří z hejtmanství na školní inspekci i do důchodu

O své budoucnosti nemá jasno například bývalý náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Ivo Grüner z ČSSD. Byl sice za svou stranu navržen do funkce uvolněného předsedy výboru pro legislativu a bezpečnost, ale zvolen jím nebyl. Volba zatím neproběhla a bude se konat zřejmě v prosinci, kdy bude Grünerovi konkurovat kandidát ANO.

Záložní plán pro případ, že by funkci nezískal, nemá. „Zatím jsem to vůbec neřešil,“ řekl. Grüner zastával uvolněnou funkci, a proto by měl mít možnost vrátit se do dřívějšího zaměstnání. Tvrdí, že to dost dobře není možné.

„Na krajském úřadu jsem působil dvanáct let. Předtím jsem pracoval v bankovnictví a v tom oboru se toho mnoho změnilo. Takže tam se vrátit zřejmě nemohu,“ řekl.

Pokud nezíská uvolněnou pozici na hejtmanství, hodlá svou situaci řešit po Novém roce. Zcela bez práce a příjmů ovšem nezůstane, protože je místostarostou obce Žihle na Plzeňsku.

Jasno o svém dalším působišti zatím nemá ani bývalá radní pro oblast zdravotnictví Milena Stárková z ČSSD ze Sušice. Ve volbách se už do zastupitelstva kraje nedostala.

„Před šesti lety byla mým zaměstnavatelem ČSOB. Tam jsme se v podstatě domluvili na ukončení spolupráce. Co bude dál, to ještě nevím. Zatím nemám nic domluveného ani jistého. Myslím, že mi bude ještě chvilku trvat, než něco najdu,“ konstatovala.

Někdejší náměstkyně hejtmana pro školství Ivana Bartošová z KDU-ČSL se po čtyřech letech ve vedení kraje vrátila do dřívějšího působiště. „Vracím se na Českou školní inspekci. Stále se tedy budu pohybovat ve školství,“ prohlásila Bartošová.

Relativně dobře dopadly personální přesuny na hejtmanství pro dřívější radní pro životní prostředí Radku Trylčovu z ODS. Na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva byla zvolena do uvolněné funkce předsedkyně výboru pro životní prostředí a zemědělství. Jde o pozici s měsíční odměnou 90 tisíc korun, takže si proti předchozímu volebnímu období pohoršila jen o zhruba 16 tisíc.

Honz si bude užívat důchodu, Vilímec platu senátora

Starosti o živobytí si nemusí dělat ani bývalý náměstek hejtmana pro kulturu Vladislav Vilímec z ODS. I když byl ve vedení kraje, působil zároveň jako senátor, kterým zůstává dál.

S odchodem z vedení kraje s předstihem počítal bývalý náměstek pro sociální záležitosti Zdeněk Honz z ČSSD. Ten už proto letos ani nekandidoval. Vzhledem k tomu, že zastával uvolněnou funkci, mohl se teoreticky vrátit k původní profesi učitele. Už ale neměl zájem.

„V únoru mi bude 68 let. Nevidím tedy důvod shánět někde zaměstnání. Mohl bych sice asi naskočit zpátky ve Střední a Základní škole Oselce, ale nic mě k tomu nenutí. Jsem už pátým rokem v důchodovém věku. Život jde dál, člověk stárne a musí si vybrat, co má dělat,“ vysvětluje.

Tvrdí, že nyní se bude moci víc věnovat svému koníčku, kterým jsou jehličnany. „Zabývám se teď pěstování semenáčků jedlí a borovic, které pocházejí z jiných zemí,“ uvedl.