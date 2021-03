Pro bezdomovce s covidem vzniknou v Plzni dvě nová karanténní zařízení

Karanténní centra pro lidi bez domova v Domově svatého Františka ve Wenzigově ulici a v městské ubytovně v Plachého 52 budou mít celkovou kapacitu 50 lůžek.

Bezdomovců je na území Plzně kolem 450. Zástupci města očekávají, že počty lidí bez domova pozitivních na covid stoupnou s ohledem na potvrzenou britskou mutaci v kraji, pozitivitu odhalí i plošné testování.

„Objekt pro umístění lidí bez domova do karantény či izolace ve Školní ulici na Doubravce s kapacitou 16 lůžek byl připravován vloni na základě údajů spojených s původní variantou SARS CoV-2. Poté, co se do České republiky dostala britská mutace, museli jsme tuto strategii přehodnotit. A to hlavně na základě nových skutečností, které se ukázaly při testování lidí bez domova v jiných městech, kdy třeba v Karlových Varech bylo ze 70 testovaných 30 pozitivních. Při vědomí toho, kolik lidí bez domova v Plzni žije, a po diskuzi s klíčovými aktéry z řad neziskových organizací jsme se rozhodli pro tuto novou variantu,“ vysvětlil primátor Plzně Martin Baxa.

Domov svatého Františka, který provozuje Městská charita Plzeň, nabídne pro karanténu či izolaci nakažených maximálně 33 lůžek.



Služby nízkoprahového centra a noclehárny, jež domov běžně poskytuje, se dočasně přesunou do areálu DEPO2015, kde v únoru vznikl provizorní azyl pro bezdomovce, když přišly silné mrazy.

„Druhým místem pro karanténu covid pozitivních osob bude městská ubytovna v Plachého ulici 52. V řádu dnů tam zatím připravíme 14 míst ve dvoulůžkových pokojích, dle potřeby budeme přidávat další,“ doplnil radní David Šlouf, jenž je pověřený řešením nastalé situace.

Podle jeho slov je toto nejrychlejší, nejschůdnější a nejefektivnější řešení. Ubytovna je určena k rekonstrukci, pro covid pozitivní budou vyhrazena dvě její horní patra.

„Chceme udělat maximum, aby měli prostor pro vyléčení, poskytneme jim podmínky ke splnění nařízené karantény,“ doplnil Šlouf. Karanténní prostor i noclehárnu v DEPO2015 budou personálně zajišťovat lidé z neziskových organizací a také studenti VOŠ Plzeň.

V objektu Plachého 52 bude zajištěna non-stop služba městské policie. Pokud někdo v rozporu s nařízenou izolací opustí karanténní zařízení, strážníci okamžitě uvědomí státní policii. Předčasným opuštěním zařízení se daná osoba vystavuje možnosti trestního stíhání.

Nakažený bezdomovec je stále na útěku

Trestnímu stíhání se nyní vystavují dva muži, kteří v pátek utekli z karanténního místa v bývalé konzervatoři na Doubravce. A to i přesto, že areál byl uzamčený a dohled tam zajišťovala státní a nepřetržitě pak městská policie. Podle serveru krimi-plzeň.cz šlo o dva drogově závislé muže ve věku 30 a 25 let, kteří vytrhli mříž v okně. Jednoho policisté vypátrali, druhý se ukrývá neznámo kde.

Opuštěnou školní budovu na Doubravce upravilo město pro umístění lidí bez domova nakažených covidem-19 loni loni na podzim. Stálo to desítky tisíc korun. Zařízení fungovalo pouhé dva dny, kdy tam bylo umístěno sedm nakažených. Poté, co odsud dva lidé utekli, město karanténní místo uzavřelo. Zbývající nemocní bezdomovci byli převezeni do Domova sv. Františka.



Podle vedoucího Domova sv. Františka Džemala Gërbaniho by se karanténní místo na Doubravce zavřelo tak jako tak, podle jeho slov bylo nevyhovující.



„Ve středu jsme se tam byli poprvé podívat, ve čtvrtek jsme komunikovali s městem, že prostory nejsou vhodné, že tam to nejde provozovat. V pátek, kdy se na místě vše řešilo, přišly kolegyně, které tam byly, že utekli dva klienti. To byla poslední kapka, ale zavřelo by se to i tak,“ popsal Gërbani.



Vedení doubraveckého městského obvodu od počátku nesouhlasilo s tím, aby někdejší škola sloužila takovému účelu. Obávali se toho, že se z domu stane azylové místo nebo ubytovna a žádali, aby město zajistilo bezpečnost obyvatel v dané lokalitě. Petici proti rozhodnutí města podepisovali také občané této čtvrti.