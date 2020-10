Plzeň přestaví bývalou konzervatoř na zařízení pro karanténu bezdomovců

Město dnes ráno začalo budovu bývalé školy a později konzervatoře v Masarykově ulici upravovat pro potřeby lidí bez domova.

Boční vchod do budovy byl obehnán páskou. Vedení městského obvodu Plzeň 4, na jehož území se objekt nachází, se zlobí, že o takovém postupu nebylo ze strany města nijak informováno a že o záměru nemá podrobné informace.

„Obvod není vlastníkem budovy, a tudíž nemá žádné zákonné pravomoci do celého procesu zasahovat. Byli jsme de facto postaveni před hotovou věc. Uvědomujeme si závažnost současné situace a rozhodnutí města Plzně respektujeme. Zároveň ale žádáme město, aby zajistilo bezpečnost obyvatel v dané lokalitě, a to jak řádným zajištěním objektu, tak posílením hlídek městské policie v dané lokalitě,“ říká starosta Doubravky Tomáš Soukup.

Ten se spolu s místostarostou obvodu Zdeňkem Mádrem domnívá, že objekt ani lokalita v centru Doubravky nejsou vhodné k tomu, aby se z budovy stalo azylové místo nebo ubytovna.

Obvod chce záruky, že se objekt nezmění v ubytovnu

„Budeme proto od města požadovat záruky, aby k tomu nedošlo a objekt skutečně fungoval jen jako karanténní místo,“ žádá starosta.

Plzeňský radní pro bezpečnost Martin Zrzavecký tvrdí, že je připraven odpovědět na všechny otázky.

„Objekt ve Folmavské ulici je v tomto období nepoužitelný. Hledali jsme další budovy v majetku města, které by k tomuto účely vyhovovaly. Byli jsme se podívat na několika místech. Buď jsou velká, nebo mají špatnou infrastrukturu. Vylučovací metodou jsme dospěli až k objektu bývalé konzervatoře,“ vysvětlil Zrzavecký.

Podle něj jsou ve spodním patře objektu prostory, které by se daly využít. „Jsme schopní po drobných úpravách bezdomovce zde ubytovat. Garantuji ale, že rozhodně nepůjde o žádný azylový dům. Budou jasně daná pravidla, za kterých zde budou lidé bez domova ubytováni. Budou to lidé buď pozitivní na covid nebo lidé, kteří se setkali s nakaženým,“ ujistil Zrzavecký.

Odhadem by se do objektu mohlo vejít padesát lidí s nařízenou karanténou. Budova by mohla být připravená do týdne.

Městský obvod také věří, že jde pouze o dočasné využití budovy a město splní svůj slib vybudovat v objektu nový úřad MO Plzeň 4. O zahájení rekonstrukce budovy rozhodne prosincové zastupitelstvo města Plzně, na kterém se bude schvalovat rozpočet na příští rok.

Plzeň pro lidi bez domova připravila v první vlně koronavirové epidemie budovu a stanové městečko u Folmavské ulice na Borských polích. To ale v tomto období už nevyhovuje. Nedá se tam ani topit.