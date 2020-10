Stanové městečko pro bezdomovce nevyhovuje, Plzeň hledá jiné prostory

Plzeňský radní pro bezpečnost Martin Zrzavecký prohlásil, že se otázkami spojenými s bezdomovci v souvislosti s koronavirem zástupci města zabývají.

„Vyhledávám alternativní prostor, který bychom při tom mohli využít. Areál u Folmavské ulice, kde bylo stanové městečko, je teď už nevyhovující. Nejsme schopni přes zimu zajistit potřebnou infrastrukturu, nedá se tam ani topit,“ řekl.

Podle radního se nyní prověřují volné, použitelné a dostatečně velké budovy v majetku města. Zároveň se snaží zmapovat situaci na ubytovnách.

„Je totiž možné, že firmy budou propouštět. Někteří obyvatelé ubytoven proto mohou přijít o příjmy a pak skončí na ulici,“ vysvětluje.

Martin Zrzavecký tvrdí, že v první fázi chce město zařídit v nových prostorách pro bezdomovce dvacet lůžek, která by ale sloužila lidem s nařízenou karanténou. „Zatím máme vytipovaný jeden objekt, který bychom mohli využít,“ konstatoval.

Radní sdělil, že zástupci radnice požádali lidi z neziskových organizací, které se zaměřují na práci s bezdomovci, aby svým klientům předali informace o vládních nařízeních. Jedním z cílů mělo být snížení rizika střetů se strážníky, kteří dodržování nařízení kontrolují.

„Byla to v podstatě prosba, aby pokud mají kde být, raději nevycházeli po tu dobu, kdy platí různá omezení. Ale jestli to mohou nebo chtějí dodržet, si netroufnu říct,“ uvedl Zrzavecký.

Ředitel Městské charity Plzeň Pavel Janouškovec připustil, že řešení situace kolem bezdomovců může být v současné době problematické.

„Pro karanténu nebo izolaci lidí bez domova by byli zapotřebí i zdravotníci. Sehnat je může být velmi složité, protože zdravotnický personál chybí patrně všude. Ale v tomto případě se sociální péče dostává do oblasti zdravotnictví a nedovedu si proto představit, že to je možné řešit bez zdravotníků. Mám obavu, že bez nich by to byl obrovský problém,“ řekl Janouškovec.

Charita: zatím jsme neměli žádného klienta s covidem

Charita se v Plzni stará o provoz azylového domu pro bezdomovce ve Wenzigově ulici. Tam se prý komplikace v souvislosti se šířením koronaviru neobjevily.

„Otočí se tam tak osmdesát lidí za den. Měříme jim teplotu a zatím jsme neměli ani jednoho klienta s covidem. Ale připravujeme se na to, že by se to mohlo stát,“ řekl Janouškovec.

Přímo s bezdomovci v terénu pracují lidé ze Střediska křesťanské pomoci Plzeň (SKP). „Klientům rozdáme roušky a snažíme se jim vysvětlovat, co se děje. Říkáme jim, že se teď například nesmí pít alkohol na veřejnosti a že jsou přísné sankce za nedodržení vládních opatření,“ popisuje Kateřina Jannová z SKP.

Ta se domnívá, že nějaké zařízení pro bezdomovce by v souvislosti se šířením koronaviru vzniknout mělo.

„Z preventivního pohledu určitě. Lidem se doporučuje, že mají být doma a chodit jen do práce. Ale bezdomovci jsou pořád na ulici, nemají kde se nechat ošetřit nebo otestovat. Pokud by se jim někde v tomto ohledu nabízela pomoc, určitě by to význam mělo,“ konstatovala.