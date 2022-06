Opravy tramvajových tratí v Plzni omezí dopravu, motoristy čekají kolony

Kompletní rekonstrukce tramvajové trati, oprava vozovky a úprava zpomalovacího retardéru u zastávek Radnice Slovany tak, aby nájezd a sjezd nebyly tak prudké. To jsou důvody, proč je až do konce prázdnin kompletně uzavřená Koterovská ulice od velkého kruhového objezdu v Částkově ulici až po křižovatku se Slovanskou alejí.

Na objížďkách se v dopravních špičkách tvoří kolony, záchranáři se mnohdy jen těžce probíjejí mezi auty.

Policistka Michaela Raindlová šoférům v kolonách připomíná, aby se vždy drželi co nejvíce vpravo. „Je důležité neustále myslet na záchranářskou uličku, aby byl v případě potřeby zajištěný průjezd pro vozidla integrovaného záchranného systému,“ apeluje na řidiče.

Se začátkem letních prázdnin se musejí řidiči připravit na komplikace na Klatovské třídě, kde začne oprava tramvajové trati na Bory. Dojde i na rekonstrukci plynovodu.

Radmila Žáková ze Správy veřejného statku města Plzně uvedla, že opravu tramvajové trati na několika místech současně si vyžádal její špatný stav.

„Vždy se snažíme spojit opravu tramvajové trati například s rekonstrukcí vodovodu, plynovodu nebo kanalizace, aby se vše udělalo pokud možno současně při jedné uzavírce nebo omezení. V případě prázdninových oprav bude v některých úsecích pro automobilovou dopravu uzavřen jízdní pruh vedle kolejí, někde kvůli rekonstrukci plynovodu bude nutná i úplná uzavírka,“ popsala Žáková.

Komplikace na Klatovské třídě

Oprava tramvajové trati ve směru na Bory začne 1. července. První úsek je od sadů Pětatřicátníků k Tylově ulici (křižovatka U Práce).

„Uzavřený bude i sousedící jízdní pruh pro automobilovou dopravu. Od 1. do 22. července nebude možné přejíždět v křižovatce s Tylovou ulicí přes tramvajový pás. V křižovatce s Husovou ulicí (u Divadla J. K. Tyla) nebude možné přejíždět přes kolejiště od 2. do 5. července a pak od 23. července do 31. srpna,“ upozornila plzeňská policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Druhým z opravovaných úseků na Klatovské třídě bude od křižovatky s Borskou po Zámečnickou, práce tu jsou naplánované po celý červenec, ve směru na Bory bude uzavřený levý jízdní pruh pro auta.

Třetí opravovaný úsek kolejí je mezi Dobrovského a Hruškovou ulicí na Borech. Tady jsou práce plánované od 20. července do 31. srpna, rychlé jízdní pruhy pro auta budou uzavřené jak ve směru z centra na Bory, tak z Borů do centra.

„Přejezd přes tramvajové kolejiště v křižovatce s Dobrovského ulicí nebude možný od 13. do 31. srpna,“ upozornila Hokrová. Navíc po celý červenec nebude možné přejíždět přes tramvajové kolejiště v křižovatce Klatovské a Mánesovy ulice.

Dále řidičům bude komplikovat jízdu po Klatovské od začátku července zřejmě až do října oprava plynovodu mezi ulicí Dobrovského a Chodským náměstím. Omezení jsou plánované postupně po blocích domů a v obou směrech.

První úsek mezi Dobrovského a Stehlíkovo ulicí měl být uzavřený už od šestého června. „Ještě jsme vše přeorganizovali. Původně první plánovaný úsek přijde na řadu až jako poslední. Je to kvůli objemu prací i zajištění průjezdnosti,“ vysvětlil koordinátor plánovaných dopravních omezení v Plzni Václav Locik.

Na Vinicích omezení do poloviny prázdnin

Prázdninovou opravu tramvajové trati mezi sady Pětatřicátníků a křižovatkou U Práce město využije k opravě semaforů na všech třech za sobě jdoucích křižovatkách řízených světly. První na řadu měly přijít semafory u synagogy, jejich modernizace je po aktuální úpravě harmonogramu přesunuta až na konec prázdnin.

„Z důvodu bezpečnosti a plynulosti budou policisté v případě potřeby dopravu řídit ručně,“ řekla policejní mluvčí.

Pokud nenastanou v posledních dnech komplikace s rekonstrukcí kanalizace ve Zborovské ulici, uzavírka této jinak velmi frekventované spojnice centra Plzně s částí Doudlevce by měla skončit po 4,5 měsících na začátku července.

Na Vinicích už se buduje nový kruhový objezd, který napojí ulici Na Chmelnicích na poslední část západního městského okruhu. Kvůli výstavbě kruhové křižovatky je na Vinicích částečné omezení provozu u křižovatky se Znojemskou ulicí do poloviny prázdnin.

Od 14. do 26. června mají silničáři naplánovanou opravu povrchu silnice z Plzně přes Zábělou na Chrást. Objížďka je připravená přes Červený Hrádek.

Kvůli pokračující výstavbě kruhového objezdu v Doudlevcích u Tyršova mostu je pro auta most průjezdný jen ve směru z Plzně.

O prázdninách začnou v Plzni ještě dvě stavby na krajských silnicích, které zřejmě výrazněji zasáhnou do provozu. První z nich je rozšiřování Regensburgské ulice o jeden jízdní pruh na vjezdu do velkého kruhového objezdu na Borských polích. Silnice potřebuje úpravu, protože je součástí západního městského okruhu.

Druhou stavbou pak bude oprava kruhového objezdu před obchodní zónou v Černicích, na kterém se otáčejí i trolejbusy. Přesné termíny prací ještě nejsou známé. Podle mluvčího krajských silničářů Miroslava Antona v tendrech na obě stavby zvítězila společnost VHS.