Za proříznutí sokova krku střepem na zábavě dostal agresor 7,5 roku

Na sedm a půl roku do vězení poslal Krajský soud v Plzni čtyřiatřicetiletého Jiřího Polívku. Muž střepem z rozbité sklenice řízl soka na zábavě v Nýrsku na Klatovsku do krku. Život mu zachránili kamarádi, kteří se snažili krvácení z poraněné tepny zpomalit, a pak převoz do nemocnice.