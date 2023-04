Do nemocnic v kraji půjdou miliony, prioritou je nové křídlo v Klatovech

Když loni v únoru po změně koalice ve vedení Plzeňského kraje nastupoval náměstek hejtmana pro zdravotnictví Pavel Hais z Pirátů do své pozice, převzal investiční projekty ve výši asi tří miliard korun.

„Během tohoto a příštího volebního období je možné realizovat projekty za 1,5 až dvě miliardy korun. Časová a místní dostupnost péče je daná zákonem, tak byly nemocnice nastavené. Dbám na to, aby základní péče byla zajištěna všude na území kraje,“ vysvětlil svoji strategii Hais.

I proto podle něj vznikl projekt nové rozšířené plánské nemocnice. „Uskutečnit takový záměr je reálné nejdříve za čtyři až pět let,“ uvedl Hais.

Starosta Sušice Petr Mottl se nedávno podivil tomu, proč se připravuje velká investice na rozšíření Klatovské nemocnice (KN). „Nedává mi smysl, proč v Klatovech rozšiřovat internu a nevyužít volnou kapacitu v Sušické nemocnici,“ sdělil. Rozvoj nového pavilonu s urgentním příjmem, který má v Klatovech vzniknout, nemá podle Haise žádnou souvislost se Sušickou nemocnicí.

Investice na rozšíření Klatovské nemocnice

„Od 90. let minulého století se zlikvidovalo strašně moc interních lůžek, takže je vznik dalších lůžek v Klatovech žádoucí, a to i v případě, že bude obnovena interna v Sušici,“ sdělil Hais. Zdravotní pojišťovny jsou podle něj rády, když nová interní lůžka napříč republikou vzniknou, protože je jich obecně nedostatek.

Výši investice do nového křídla v Klatovech, ani výši případné dotace náměstek nedokáže odhadnout. „Cena zakázky měla být původně půl miliardy korun, po přepočtu asi 800 milionů korun, pak jsme to ještě jednou přepočítávali a odhad zněl 600 milionů korun. Až soutěž na zhotovitele, ke které se dostaneme za dva až tři roky, ukáže skutečnou cenu,“ sdělil Hais.

Jistá je podle něj zatím jen dotace na urgentní příjem, kterou odhadl na 50 milionů korun. „Zatím se počítá s tím, že investice půjde většinově z peněz Plzeňského kraje,“ sdělil Hais.

Zatím je podle něj hotová studie, v nejbližší době se bude vypisovat soutěž na projektovou dokumentaci, což připravuje KN. „Když vše půjde dobře, stavět se začne za dva až tři roky, takže v příštím volebním období by mohla být investice hotová,“ nastínil Hais.

„Nový urgentní příjem má vzniknout v rámci monobloku v návaznosti na zadní vchod. Nové křídlo pak západně od monobloku. Stavby i péče v nich na sebe přímo navazují. Jedná se o jeden projekt, který umožní zefektivnit péči o pacienty v ohrožení života, ale také významně rozšíří lůžkovou péči a přiblíží k sobě některá spolupracující oddělení. A v neposlední řadě zlepší zázemí pro stávající i nový personál,“ popsal již dříve ředitel KN Jiří Zeithaml.

Nové křídlo bude mít sedm podlaží

Nové křídlo monobloku by mělo mít sedm podlaží. Do suterénu se přesunou biochemická a mikrobiologická laboratoř, které dnes působí ve dvou starších objektech, z nichž jeden je dokonce mimo areál. V přízemí budou ambulance a infuzní stacionář. A v nadzemních patrech pak vzniknou nové lůžkové stanice pro interní oddělení, ortopedii včetně návazných lůžek rehabilitačního oddělení a do přístavby monobloku se přestěhuje z vůbec nejstarší budovy areálu následná a dlouhodobá ošetřovatelská intenzivní péče.

„V nejvyšším poschodí pak bude zázemí pro personál a provoz. Celá přístavba bude propojena s monoblokem a nové lůžkové stanice budou navazovat na současná pracoviště jednotlivých oddělení a také na trakt operačních sálů. Stoupne počet akutních lůžek, aby lépe odpovídal potřebám regionu a mohli jsme i lépe čelit nestandardním situacím, jako byla pandemie,“ doplnil ředitel nemocnice, která v základních oborech obsluhuje druhý největší a nejlidnatější okres v kraji, a ve specializovaných oborech i část Plzeňska, Domažlicka a Strakonicka.

Letos začátkem roku se začal v areálu KN hned u vjezdu za monoblokem stavět nový pavilon dialýzy za zhruba 60 milionů korun. První dialyzovaní pacienti a též nefrologičtí pacienti zde budou ošetřeni příští zimu.