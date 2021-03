Ženu soudí za množení psů. Svědkyně tvrdí, že několik zvířat bylo jejích

Na webu je zaujal inzerát nabízející čivavu, za prodávající většinou jeli do Plzně, do panelákového bytu na sídlišti Vinice. Tak popsali u soudu někteří kupci, jak přišli s Ivou Wastlovou do kontaktu (o začátku soudu jsme psali zde).

„Byli jsme v kuchyňce, jinde v bytě ne. Kuchyně na mě působila prázdně, nezařízeně. Kromě šestiměsíční fenky, na kterou jsme se přijeli podívat a koupili ji za deset tisíc, tam byla ještě asi březí fenka. Platili jsme hotově. Dostali jsme kupní smlouvu i očkovací průkaz. S fenkou jsme pak byli u veterinářky, žádný zdravotní problém neměla. Ale dodnes je bojácná, uťáplá, všeho se bojí,“ popisovala u soudu žena z jižních Čech, jak to vypadalo asi před šesti roky v bytě, kde Wastlová žila se svým postiženým synem.

Kupci se shodují, že v bytě viděli jen pár psů, neslyšeli štěkot ani necítili zápach.

Jenže když do bytu v létě 2018 přišli policisté s veterináři, našli tam přes 60 dospělých psů a 16 štěňat. Klece byly podle spisu naskládané i na sobě, takže psi na sebe močili a káleli.

Nemocné psy i uhynulá zvířata pak nalezli veterináři i v dalším domě a pozemku v Sedlci. I tam za zvířaty jezdila obžalovaná.

Žena připustila, že v Sedlci pohřbila několik svých psů, kteří jí prý uhynuli věkem. Tvrdí ale, že nemá nic společného s mrtvolkami štěňat čivav, mrtvými psy v mrazáku ani se sudem s psími ostatky, které tam policisté nalezli.

„Nevím, nemůžu se k tomu vyjádřit. Nedokážu si vysvětlit, jak se tam dostaly,“ prohlásila před rokem. Zdůraznila, že pro psy kupovala nejkvalitnější krmiva a i v bytě většinou běhali volně. Pravidelně je prý venčila.

Soud vyslýchal jako svědkyni i ženu, která tvrdí, že měla v době zásahu u Wastlové deset psů a několik štěňat. Jména všech svých čivav ale před soudem dohromady nedala. Žena s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích vysvětlovala, že zrovna ten den s nimi chtěla odjet na Moravu za dcerou.

13. července 2018

„U dcery jsem chtěla být se psy asi měsíc, abych zatím sehnala nějaké bydlení, abych tam mohla být se psy. Na Moravu mě měla odvézt paní Wastlová, ale přišla ta kontrola. Předložila jsem veterinářům očkovací průkazy, ale kupní smlouvy jsem neměla na všechny psy. Od paní Wastlové jsem koupila asi tři z nich. Byla jsem s ní domluvená, že jí je budu splácet. Fena stojí kolem 20 tisíc i víc, štěňátka 10 až 15 tisíc. Domluvili jsme se, že když štěňátko prodám, zaplatím jí,“ uvedla svědkyně.



Jen s velkými obtížemi vysvětlovala, proč si pořídila tolik čivav, když sama neměla pořádné bydlení, kde by s tolika psy mohla být.



„Věděla jsem, že už půjdu do důchodu, a chtěla jsem se pejskům věnovat,“ řekla. Podle jejích slov v bytě nikdy předtím neviděla tolik pejsků, jako jich tam bylo v době zásahu veterinářů a policie.



Wastlová se před soudem hájila, že hodně psů jí vůbec nepatřilo.

„V žádném případě nemohu souhlasit s obžalobou. Mohu doložit, jak jsem kupovala výživové doplňky, a pokud to bylo v mých možnostech, i superpremiové krmení, aby zvířátka byla v pořádku. Není pravdou, že byla dlouhodobě v klecích. Za normálních okolností běhali psi na volno, fenky se štěňátky měly ohrádky,“ vypověděla již dříve.

Připustila, že asi pochybila, když zvířata prodávala bez živnostenského oprávnění. „Dělala jsem přiznání k příjmu fyzických osob, volala jsem kvůli tomu na finanční úřad. Tam mi řekli, že je to takto v pořádku,“ argumentovala.

Podle obžaloby se dopustila neoprávněného podnikání, když štěňata při maximalizaci neoprávněného zisku odchovávala a prodávala za pět až 20 tisíc korun za kus, peníze dostávala i za poskytování psů na krytí fen. Podle státní zástupkyně získala Wastlová od roku 2011 do roku 2018 nejméně osm set tisíc korun.

Ze Sedlce odvezli veterináři sedmnáct psů. „V objektu byl velmi silný zápach po čpavku. Psi byli různého stáří. Krmné granule ležely po zemi mezi výkaly, napájecí voda byla silně znečištěná,“ popsal tehdy situaci ředitel Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj Václav Poláček.



Soud bude pokračovat výslechy dalších svědků.