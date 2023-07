U Tří trubek se otevírá brána do Brd, samotný zámeček zůstane ještě zavřený

Nyní v areálu obklopeném lesy vrcholí dokončování interaktivní expozice v bývalých hospodářských staveních. „Druhého srpna otevíráme Dům přírody Brd pro veřejnost. Samotný zámek ale bude ještě zavřený, odhadem asi dva roky budou pokračovat práce uvnitř budovy. Po dokončení bude sloužit k ubytování. Společně s hájovnou, která už je opravená, to budou zřejmě jediná ubytování uvnitř Chráněné krajinné oblasti Brdy,“ popsal mluvčí Vojenských lesů a statků Jan Sotona.

V bývalých stájích a stodolách sousedících se zámečkem specialisté dokončují interaktivní expozice o zdejší přírodě, někdejších obyvatelích, jejich zaměstnáních i o uzavřeném vojenském prostoru.

Brdy se v roce 1926 staly armádním cvičištěm, po druhé světové válce se pro veřejnost zcela uzavřely. V expozici věnované armádě jsou mimo jiné připomenuté i protesty, které zřízení velkého cvičiště a střelnic doprovázely ve 20. a 30. letech minulého století.

Areál třítrubeckého zámečku vlastní Vojenské lesy a statky. Dům přírody bude provozovat obec Strašice. Expozice vznikaly ve spolupráci Agentury ochrany přírody a krajiny společně s Muzeem Středních Brd, které sídlí ve Strašicích.

Historie třítrubeckého údolí sahá do 12. století

„V první části expozice se návštěvníci dozvědí všechny souvislosti o vzniku krajiny Brd, která se vymyká svému okolí a která je součástí širšího území zvaného Barrandien. Druhá část ukazuje, jaké přírodní, kulturní i historické poklady Brdy skrývají. Třetí je zasvěcena smyslu a důvodu ochrany přírody. Průvodcem celou expozicí byl zvolen mravenec travní, který je běžným druhem otevřených a silně osluněných travnatých stanovišť na území CHKO Brdy,“ uvedla Karolína Šulová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

V prostorech Domu přírody je i speciální tubus s noční oblohou plnou hvězd, jaká bývá nad Brdy, moderní technika bude simulovat západ slunce i ranní svítání. V dalších expozicích se rozezní například zpěv ptáků, na nádvoří jsou různé druhy hornin, klasickou fontánu nahradila mapa Brd vytvořená z dlažby. Na tvorbě historických expozic se podíleli odborníci z Muzea Středních Brd.

Jeho vedoucí Tomáš Makaj řekl, že historie třítrubeckého údolí je zdokumentovaná nálezy z doby osidlování ve 12. až 13. století. „Les sloužil jako zásobárna k výrobě dřevěného uhlí, které bylo zapotřebí v hutích na okrajích Brd. V 17. století tu byla výroba portaše nebo dehtu, pilařství se tu rozšířilo v 19. století,“ shrnul Tomáš Makaj.

Jan Sotona naznačil, že pro poučení i zábavu návštěvníků tu plánují používat také rozšířenou realitu. Až vše bude dotaženo do konce, návštěvníci si stáhnou aplikaci a s tou vyrazí na stezky do okolí. „V rámci projektu S námi vám zvěř neuteče si na předem vybraných místech na stezkách budete moci zobrazit v rozšířené realitě jelena, lišku nebo puštíka, který zde je typický. Na některých bývalých cvičištích nasadíme přes rozšířenou realitu i techniku, která tam jezdila. Lidé se tak budou moct podívat, jak to vypadalo, když tam cvičila armáda,“ řekl Sotona.

Projekt Domu přírody Brd stál kolem 80 milionů korun, z nichž 68,9 milionu je z operačního programu Životní prostředí, zbytek zaplatily Vojenské lesy a statky.