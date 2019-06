Začal soud s cizinkou, která v nočním podniku polila kyselinou tři lidi

Všichni tři polití měli podle obžaloby od 96procentní kyseliny sírové poleptané hlavy, obličeje a další části těla, které koncentrovaná žíravina zasáhla. Kapalina poranila i samotnou obžalovanou. Ta je stíhaná na svobodě. Za těžké ublížení na zdraví může skončit ve vězení až na 12 let.

„Bylo to hrozné. Začali se prát a jeden z mužů spadl na zem a nehýbal se. Měla jsem strach, že je mrtvý. Všichni byli agresivní, nikdo se nikoho nezastal. Strčili do mě a zlomila jsem si nohu. Měla jsem šok a žádnou bolest jsem necítila. Napadlo mě, že když se perou, vyleju na ně kýbl s vodou. Stejně tak, jak to dělám doma, když se perou psi. Sáhla jsem do skříňky, vůbec jsem nekoukala, co je to za lahev. Byla to nešťastná náhoda,“ tvrdila dnes u soudu Anna Kroft.

Dodala, že v nočním klubu nikdy nepracovala. „Patří paní, kterou znám. Když mám úzkosti, chodím k ní,“ vysvětlila obžalovaná.

Majitelka nočního podniku ale tvrdí opak. Podle ní má cizinka v objektu pronajatý pokoj za účelem placeného sexu.



Obžaloba uvedla, že se loni 24. března před tři čtvrtě na devět ráno cizinka dožadovala po trojici zaplacení dvou tisíc korun za krátkodobé použití pokoje v klubu, jako by tam došlo k sexuálním službám za úplatu.

Podle zjištění policistů tam ale žena se dvěma muži jen popíjela.



Trojice ale odmítla zaplatit a došlo k bitce mezi známým obžalované, který na pokoji nebyl, a jedním z dvojice mužů, kteří tam popíjeli.

„Do potyčky se postupně zapojila i poškozená, druhý z mužů z pokoje a také žena, která šla na pokoj. Obviněná udeřila jednoho z mužů skleněnou lahví do čela,“ popsal státní zástupce Pavel Raček začátek konfliktu.



Zranění účastníků bitky v té době nebyla vážná. Jenže cizinka sáhla do komory s čistícími prostředky a z ní vyndala lahev s koncentrovanou kyselinou sírovou. „Když trojice z baru odcházela, obviněná je u východu z baru a na schodišti do přízemí budovy polévala žíravinou na různé části těla včetně obličejů,“ popsal státní zástupce.



První ze zraněných mužů podstoupil podle spisu už pět operací, žíravina zasáhla asi pět procent jeho těla. U druhého z mužů lékaři ošetřovali sedm procent povrchu těla zasaženého kyselinou sírovou, k poleptání druhého a třetího stupně došlo v obličeji, žíravina zasáhla spodní část zad, ruce, nohu, lékaři jej čtyřikrát operovali.

„Žena, která byla s muži na pokoji, měla podle obžaloby poleptaných asi pět procent povrchu těla, lékaři ji museli odřezávat příškvarky z kůže a prošla i autotransplantací kožních štěpů,“ shrnul státní zástupce.

Poškození chtějí po obžalované 2,6 milionu korun jako odškodné.

V plzeňském nočním klubu útočila žena kyselinou (24. 3. 2018)