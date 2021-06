Muž skončil po přepadení s otřesem mozku, trojice obžalovaných vinu odmítá

Obžalovaní bratři Lukáš a Michal Miňovi a jejich kamarád Lukáš Titěra se s přepadeným mužem znají. Všem je kolem třiceti let.



Podle obžaloby vylákal Titěra loni 10. dubna večer poškozeného muže na ulici.



„Lukáš Titěra zavolal poškozenému, že má pro něj peníze na doplacení Volkswagenu Passat. Když poškozený přišel, Lukáš Miňa mu řekl, ať si sedne dozadu do auta. Když to poškozený odmítl, Lukáš Titěra jej dovnitř natlačil a odvezli jej do areálu v Citicích na Sokolovsku,“ uvedl státní zástupce.

Cestou do Citic podle něj muži vytáhli oběť z auta, a když za nimi přijel i Michal Miňa, poškozeného zbili a kopali do něj.

Muže pak podle žalobce naložili do auta a vozidlem prorazili zavřená vrata do areálu. Pak lanem přivázaným k autu vytrhli vstupní dveře do haly, kde muž podniká.

„Od poškozeného chtěli, aby jim řekl, kde má schované klíčky od passatu. Když to odmítl, zas jej napadli. Po prvních ranách řekli, že jestli jim místo neprozradí, dostane znovu,“ uvedl státní zástupce s tím, že muž jim poté ze strachu řekl, kde klíč ukrývá.



Pachatelé pak auto podle spisu odvezli a zbitý muž skončil s otřesem mozku, podlitinami a poraněným okem v nemocnici.

Trojice mužů vinu odmítá

Souzení bratři odmítají, že by se na napadení podíleli. Tvrdí, že se ten večer sešli s příbuznými, grilovali a popíjeli.

„Jsem přesvědčený, že mě poškozený křivě obvinil. Když jsem byl ve vazbě, objevily se inzeráty, ve kterých nabízel na prodej má auta. Chtěl se obohatit na mém majetku, protože na rozdíl ode mne měl finanční problémy,“ argumentoval Michal Miňa.

Titěra přiznal, že poškozeného ten večer vezl v autě. „Měl jsem upito. Furt ze mě tahal peníze. V autě jsem ho propleskl a pak vyhodil. Věděl jsem, že má něco s družkou. Passata jsem mu měl splácet, na tom jsme se dohodli. Byl levný, protože měl závadu na motoru,“ vypověděl.

Soud pokračuje výslechy svědků a znalců. V případě prokázání viny hrozí obžalovaným až dvanáctileté tresty vězení.