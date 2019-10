Soud snížil trest za zmlácení muže, který po útoku zůstal ochrnutý

„Obžalovaný Jakub Hlaváč se odsuzuje k nepodmíněnému trestu v délce 4,5 roku do věznice s ostrahou,“ řekl předseda odvolacího senátu František Pokorný. Verdikt je pravomocný.

Soudce přihlédl ke znaleckému posudku ze zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že pokud by bývalý voják Karel Sankot byl před útokem zdravý, skončil by po rvačce „jen“ s otřesem mozku.

„Trest je odpovídající. Dopustil se jednání, které bezprostředně směřovalo k úmyslnému způsobení těžké újmy na zdraví jiného, přičemž však k dokonání trestného činu nedošlo. Obžalovaný nevěděl, že může způsobit smrt. Lze tedy takové jednání posoudit jako ublížení na zdraví ve stádiu pokusu,“ odůvodnil rozsudek nad Hlaváčem soudce Pokorný.

Na druhou stranu soudce upozornil, že útok Jakuba Hlaváče byl velmi intenzivní a brutální. Karla Sankota napadl zezadu, a v době, kdy ležel na zemi, v útocích pokračoval dál.

„Takové jednání se musí přísně postihovat. Je tedy na místě nepodmíněný trest,“ uzavřel soudce.

Sankot měl vážnou nehodu, přesto se dokázal vrátit do armády

Okresní soud Plzeň-město kromě toho, že poslal letos v březnu Jakuba Hlaváče do vězení na šest let, nařídil vyplatit zraněnému a jeho nejbližším 1,5 milionu korun. Odvolací krajský soud však nyní příbuzné napadeného muže odkázal s uplatněním náhrady nemajetkové škody na občanskoprávní soud.

Hlaváčův advokát Pavel Šíma se proti původnímu rozsudku odvolal právě proto, že napadený Sankot měl dříve vážnou dopravní nehodu, při níž si těžce poranil mozek.

„Soud prvního stupně si byl vědom, že za takového stavu Hlaváč neodpovídá za následek spočívající v těžké újmě na zdraví,“ namítal advokát.

Sankot měl vážnou dopravní nehodu v září 2016, v Plzni naboural autem do autobusu. Krvácel do mozku, kvůli četným zlomeninám mu lékaři odstranili část lebečních kostí a místo nich vložili kostní ploténku. I přes toto vážné zranění se dokázal vyléčit a znovu se vrátil do profesionální armády.

Doplatil na to, že chtěl urovnat spor

Loni na konci dubna ale chtěl jednatřicetiletý Sankot urovnat spor dvou mužů u vedlejšího stolu v restauraci v Plzni na Slovanech, a právě na to doplatil. Hlaváč spolu s druhým útočníkem Danielem Bláhou jej i jeho bratra Jiřího zmlátili.

Karel Sankot zůstal na vozíku a je odkázán na stálou pomoc blízkých. Není schopen mluvit, číst ani psát.

Jakub Hlaváč byl v minulosti již jednou soudně trestaný. Soudkyně Okresního soudu v Plzni při vyhlašování verdiktu letos v dubnu upozornila na to, že mohl dostal nižší trest, kdyby projevil lítost. Sankotově rodině nenabídl ani pomoc. Naopak, pozemek, který vlastnil na začátku soudního řízení, rychle převedl na někoho jiného.

Druhý obžalovaný Daniel Bláha, který už má za sebou dvě odsouzení, dostal za ublížení na zdraví a výtržnictví tříletou podmínku.

