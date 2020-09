Karel Gott má vzpomínkovou místnost v budově hospůdky, kam rád chodil

Když se místní před lety dozvěděli, že Karel Gott vážně onemocněl, vysadili nedaleko kostela lípu, aby mu dodávala sílu. Právě u ní loni vzniklo pietní místo. Právě tady se symbolicky loučili se zpěvákem, když zemřel.



V sobotu se u lípy sešlo na pět desítek převážně místních obyvatel. Nejen proto, aby si připomněli, že za pár dnů to bude rok od zpěvákova úmrtí.

Starostka Alena Manková u lípy odhalila pamětní tabulku s podpisem zpěváka. V sousedící budově hospody, do které Gott často chodil, otevřeli místní minimuzeum a speciální místnost věnovanou pěvecké hvězdě.

„Napadlo nás to na jaře, kdy jsme v době koronavirové téměř nikam nemohli. Nejprve jsme se rozhodli v místnosti bývalého mandlu udělat minimuzeum. Protože jsme se nemohli setkávat osobně, lidé mi nosili historické věci ke dveřím domu. Čistili jsme je, připravovali, obvolávali jsme dárce a děkovali jim. Tak vznikla Svaťácká sednice. Protože se do ní vše nevešlo, začali jsme dávat exponáty i do vedlejší místnosti, kde zasedá naše zastupitelstvo. A pak přišel další nápad – udělat vzpomínkovou místnost Karla Gotta,“ krátce shrnula starostka Alena Manková, jak se vše rodilo.

Se vznikem místnosti věnované Karlu Gottovi souhlasila i vdova Ivana, jak připomněla starostka. Místní pro vybudování vzpomínkové místnosti nosili v posledním roce vedení obce fotografie s Karlem Gottem, některé jsou od něj i podepsané. Kopie cenných obrázků lepili i do vzpomínkové knihy založené před rokem při vzpomínkovém aktu.

Na stěnách minimuzea jsou obrázky Karla Gotta s jeho řidičem Oldřichem, který je pochovaný na zdejším hřbitově. Je tu i několik nepříliš ostrých černobílých fotografií Gotta s místními obyvateli ještě z doby, kdy se jeho muzikantská kariéra teprve začínala rozjíždět.

Ve vitrínách jsou obaly jeho desek, na krejčovské panně je vystavený oblek, ve kterém jej fotograf zvěčnil na jedné z oficiálních fotografií. To vše a mnoho dalšího je v místnosti mezi restaurací a zasedací místností zastupitelstva.

„Pod stropem visí hokejový dres pro Karla Gotta od Jaromíra Jágra, je tu i obraz, který nám Karel Gott namaloval a v roce 2009 věnoval. Rád si sem do restaurace chodil popovídat nejen s řidičem Oldou, ale i s místními,“ připomněla starostka. Ta dodala, že vdova Ivana Gottová projevila zájem i o některé ze snímků od místních obyvatel, mohly by se objevit ve zpěvákově autobiografii.

Kvůli koronavirovým opatřením mohli při slavnostním otevření do místnosti lidé jen s rouškami a maximálně po deseti. „Za pár dnů to bude rok, co nás Karel Gott opustil. Myslím, že jsme vzpomínkovou místnost otevřeli v poslední možný okamžik,­“ soudí starostka Újezdu u Svatého Kříže Alena Manková. Karel Gott zemřel loni 1. října, bylo mu 80 let.