Tady to měl rád. Vzpomínání místních z vesnice, kam Gott jezdil od dětství

Lípa, kterou zde vysadili, aby slavíkovi dodávala sil, však začala žloutnout a lístky opadávat. Jako by tušila, že život Karla Gotta se nachyluje. „Už dva týdny ji chodím denně zalévat, aby se zmátořila. Marně. Jako by to už tušila,“ vydechne utrápeně sedmdesátiletá Jaroslava a vylije kropáč vody k dvoumetrovému stromku. Snaží se zachránit dvouletou lípu pod kostelem na návsi Újezdu u Svatého Kříže. Místní ji vysadili, aby rostla a dodávala sílu Karlu Gottovi, když poprvé onemocněl rakovinou. Lip po vsi vysadili na dvacet, jenže jen ta jediná – se jmenovkou Karla Gotta a jeho podpisem – před dvěma týdny začala vadnout. Přitom všechny další jsou stále zelené.